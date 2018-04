Šiřitelé fám by měli myslet na pozůstalé, říká policejní ředitel Tržil

Neotřáslo s ní ani to, když loni v létě povolil noční projížďku hradního protokoláře Vladimíra Kruliše v hybridním sporťáku, který policii nabídl k testování distributor vozů BMW. Jízda skončila nehodou, kterou odnesl vážným zraněním především policista za volantem.

Tržil se naopak může pochlubit zlepšujícími se policejními statistikami. „Každý rok klesá počet trestných činů o tisíce případů. Objasnili jsme téměř všechny vraždy za poslední roky,“ pochvaluje si.

Který případ vás za těch pět let nejvíce zasáhl? Byla to hned v roce 2013 čtyřnásobná vražda v Brně-Ivanovicích, za kterou byl na doživotí odsouzen Američan Kevin Dahlgren?

Z mého pohledu byla ještě horším případem mrtvá novorozeňata nalezená ve Vlasaticích na Brněnsku. Co se týče Dahlgrena, tak to byl případ složitější z hlediska vyšetřování. Museli jsme navázat mezinárodní spolupráci s více státy a žádat USA o jeho vydání.

Dahlgren na začátku letošního roku spáchal ve vězení sebevraždu, ve věznici tomu nedokázali zabránit. Nemáte obavu, že pokud v budoucnu zase budete žádat o vydání Američana, tak to bude ještě obtížnější?

Myslím, že ne. Byla to jeho svobodná vůle. Ostatně nebylo to poprvé, co vězeň spáchal sebevraždu.

Leoš Tržil Narodil se v roce 1973 . Je ženatý a žije v Lednici, kde byl tři roky místostarostou.

. Je ženatý a žije v Lednici, kde byl tři roky místostarostou. K policii nastoupil v roce 1992, začínal na obvodním oddělení v Lednici .

. V roce 2008 se stal ředitelem celorepublikové dopravní policie v Praze.

v Praze. Šéfem Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje je od roku 2013.

A kdy vám tedy za těch pět let v čele ředitelství bylo nejhůř?

Tak staly se nějaké události, které nebyly příjemné. Zlé věci ale člověk vždycky zapomene a netřeba je zmiňovat. Musím říci, že mám kolem sebe skvělý tým policistů. Objasnili jsme téměř všechny vraždy za poslední roky.

Ale vy a vaši podřízení jste byli středem pozornosti také kvůli nehodě supersportu BMW v policejních barvách, ve kterém jste při prezidentské návštěvě vzali na projížďku hradního protokoláře Kruliše. Vše skončilo těžkým zraněním policisty. Nerozlévá se vám při vzpomínce na to, že jste něco takového osobně povolil, ještě dnes pot po těle?

Nebylo to nic příjemného, ale pro mě je zásadní, že to prověřila Generální inspekce bezpečnostních sborů a nezjistila pochybení. Dál nevidím důvod se tím zabývat.

V poslední době stále více upozorňujete, že lidé po sociálních sítích šíří fámy. Třeba v souvislosti s vraždou studentky v arboretu jistá paní nepravdivě napsala na Facebook, že se vraždilo i jinde v Brně, a zpráva se rychle rozšířila. Lidé si naopak stěžují, že je policie o případech, které v nich vyvolávají obavy, informuje málo nebo pozdě. Nemůže tohle pak napomáhat šíření různých nesmyslů?

Za žádnou cenu nemůžeme vypouštět fámy, ale pouze ověřené informace. Několikrát jsme o zadržení pachatele informovali dříve, než na něho byla uvalená vazba. Opravdu se snažíme veřejnost informovat, jak nejrychleji to jde. Každý ale musí snad pochopit, že ohledání místa činu není otázkou tří minut. Co se týče vraždy v arboretu, kterou jste zmínila, tak tam se skutečně vyrojilo hodně dezinformací, které přebírala i některá média, přestože jsme říkali, že je to jinak. Každý, kdo šíří mylné informace, by si měl uvědomit, že můžou zasáhnout pozůstalé, kteří už tak nejsou zrovna v příjemné situaci.

Byla žena, která strašila lidi zprávou o další vraždě a unikajícím vrahovi, nakonec nějak potrestána?

Takové věci se velice špatně dokazují. Konkrétně u vraždy v arboretu se neprokázalo, že šlo o úmysl. Paní si neuvědomila, co způsobila.

V dnešní době se musíte potýkat s obtížemi při shánění lidí. Při svém nástupu jste sliboval, že nebudete rušit obvodní oddělení a zvýšíte počet policistů, jak si přáli starostové. Jak se vám to povedlo?

Žádné obvodní oddělení jsme nezrušili. Také jsme navýšili počet tabulkových míst na ředitelství. Za pět let jde o téměř čtyři sta policistů, kteří se rozdělili napříč odděleními. Nyní máme 3 554 policistů a počítá se s dalším navyšováním stavů.

Stále vám ale chybí desítky policistů. Kde nejvíce?

K dnešnímu dni máme zhruba 60 neobsazených míst. Především na brněnském městském ředitelství a na oddělení Brno-venkov.

Odcházejí policisté kvůli nízkým platům? Hlavně nováčkům umějí víc peněz nabídnout strážníci či armáda.

Minulý rok jsme platy zvyšovali dvakrát o deset procent. Díky tomu část policistů zůstala. Letos dáváme navíc náborový příspěvek 75 tisíc. Uvidíme, co to udělá.

Čekají letos jihomoravskou policii také nějaké investice?

Podařilo se nám sehnat peníze navíc. Takže plánujeme výstavbu nových dálničních oddělení v brněnských Chrlicích a v Podivíně na Břeclavsku. Musíme zlepšit podmínky pro tamní policisty. Fungovali v hygienicky nevyhovujících budovách, které se původně zřídily pouze na dočasnou dobu. Předpokládáme, že na podzim začneme se stavbami.

Dochází vám, že jste už pět let ředitelem?

Vnímám to spíše doma než v práci, protože mám děti a vidím, jak během těch pěti let vyrostly.