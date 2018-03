Student pozval Mareše na ples za tři roky. Moderátor slíbil účast zdarma

„Poslal jsem mu tam zprávu. Upřímně, moc jsem nečekal, že odpoví,“ přiznal Joachim Petzold, student prvního ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice.

Ve zprávě Marešovi napsal, že když začnou ve třídě „dávat každý 50 korun stranou“, mohli by mu zaplatit přes padesát tisíc. „Nevím, jestli by to stačilo. Víc dát bohužel nemůžeme, protože musíme šetřit i na pronájem a ostatní věci,“ stálo ve zprávě.

Leoš Mareš zareagoval pozitivně. Petzoldovi odpověděl, že dorazí a že žádné peníze nechce. Slib mu poslal prostřednictvím rádia, kde moderuje svou show, a zároveň ho zveřejnil i na svém instagramovém profilu, který sleduje bezmála půl milionu lidí.

„Slibuji, že přijedu zadarmo. Pokud tedy ještě v roce 2021 budete moje služby chtít,“ napsal Mareš na Instagramu. Pro MF DNES věc víc komentovat nechtěl s tím, že to bere jako normální slib.

Akční student

„Jestli věřím, že přijede? Nemám důvod mu nevěřit,“ přiblížil Petzold. O tom, že zkusí štěstí a Marešovi napíše, věděla jen jeho matka a kamarád. Před ostatními ze třídy mlčel.

„Nechtěl jsem v nich vyvolávat zbytečné naděje, protože jsem opravdu nečekal odpověď. Spolužáci mi pak moc děkovali,“ uvedl Petzold. Mareše, předního českého moderátora, označuje za svůj vzor.

„Jsem ráda, že mám takhle akční studenty,“ podotkla k tomu ředitelka školy Pavla Matějková.

Teď už nezbývá než čekat na „čtvrťák“. „Už se pochopitelně nemůžu dočkat. Hlavně ale máme před sebou všichni ve třídě hodně práce, abychom na tom plese byli hlavně my,“ dodal Petzold.