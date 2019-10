Expertiza potvrdila, že při výbuchu zemřel muž, na něhož si lidé stěžovali

„Provedená genetická expertiza potvrdila totožnost zemřelého muže v domě. Jednalo se o 53letého obyvatele obce Lenora. Příčiny výbuchu a požáru dosud nebyly stanoveny,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Podle informací MF DNES je mrtvý mužem, na kterého si obyvatelé ze zničených bytových domů stěžovali. Se sousedy měl dlouhodobé spory.

„Mnohokrát vyhrožoval, že to podpálí. Když zhruba před třemi lety na podlaží a chodby vylil benzin, zavolali jsme policii. Přijeli a jediné, co řekli, bylo, že si ho máme hlídat. Tohle je výsledek,“ svěřil se Svatopluk Pevný, předseda sdružení nájemníků sousedního bytového domu.

Pár dní po tragédii ale starosta Lenory Antonín Chrapan uvedl, že nikdo oficiálně stížnost nepodal a o problémech se dozvídal jen „mezi řečí“. Dohady podle obyvatel trvaly několik let. Věc měl dokonce pár dní po neštěstí řešit prachatický soud.

„Obviňoval nás, že zpronevěřujeme peníze, že si opravujeme byty za společné peníze, měníme okna, a tvrdil spoustu dalších výmyslů,“ vylíčil Pevný.

Desítka lidí kvůli tragédii přišla o domov. Stejný počet obyvatel ze sousedního bytového domu zatím dál čeká u příbuzných.

„Pokračuje vyklízení. Nyní se pustí do práce firma, který by měla mimo jiné zbavit zdí kouře, kterým jsou nasáklé. Dál čekáme na výrobu oken. To je klíčová věc. Bude to trvat delší dobu. Nedokážu ale určit, jak rychlá firma bude,“ uvedl na začátku týdne Chrapan.

Kdy půjde dům, který roztrhala exploze na kusy, k zemi, zatím není jasné. Kvůli detonaci a následnému požáru bylo evakuováno 19 lidí. Devět lidí se zranilo, z toho dva vážně.