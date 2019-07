Z Lennonovy zdi bude galerie, svobodně malovat už na ni nepůjde

Řád Maltézských rytířů, kterým Lennonova zeď patří, chce lokalitě vrátit její původní význam. Zeď byla v minulosti předrevolučním symbolem svobody a místem piety poté, co se na zdi v den smrti Johna Lennona objevil jeho portrét.



Místo ale teď začaly navštěvovat organizované skupiny turistů, kteří posilněni alkoholem kreslí na zeď vulgarity.

Z výsledku společného jednání vyplynulo, že na zeď už nebude možné kdykoli malovat, ale tvorba bude organizovaná a předem domluvená.

„S výsledkem jednání jsme spokojeni. Zeď by se měla upravit tak, aby odkazovala na původní symboliku, která z toho dnes příliš patrná není. Systém by měl být více koordinovaný, tvořit by zde měli umělci s respektem k místu,“ řekla mluvčí Suverénního řádu maltézských rytířů Hedvika Čepelová.



Jak přesně by měl nový systém fungovat zatím není jasné. Detaily by měli Maltézští rytíři představit během léta.



Okolí zdi by se mělo celkově zklidnit. Praha 1 zde slíbila omezit busking a ve spolupráci s vlastníky zdi umístí v blízkosti zdi bezpečnostní kamery. Zvýší se i počet hlídek strážníků.

„Chápeme, že jakýsi organizovaný vandalismus, který u zdi a v okolí probíhá, místním usedlíkům vadí. Abychom místo, které je extrémně vytěžované turisty – a bohužel málo navštěvované Pražany – trochu zklidnili, navrhneme tu v zájmu místních také omezení buskingu v novele vyhlášky, kterou právě připomínkujeme,” uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

Maltézští rytíři chtějí také Lennonovu zeď renovovat, aby lépe sloužila konceptu galerie. V její blízkosti budou instalovány informační cedule s popisem historie zdi a s informacemi pro turisty, jak by se měli na místě chovat.

Součástí renovace by mohla být i výměna pískovcových kamenů u vstupu do zahrady Velkopřevorského paláce, z nichž některé jsou posprejované. Vzhledem k jejich stáří ale bude nutná konzultace s památkáři.

Na cestovní agentury, které hromadné návštěvy u zdi organizují, se již zaměřila radnice Prahy 1. Podle mluvčí městské části Kateřiny Pisačkové existují pochybnosti, zda tyto subjekty mají potřebná živnostenská oprávnění. „Radnice podezření ohlásila finančním úřadům,“ dodala Pisačková.

Rytíři už začátkem týdne podali na neznámého pachatele trestní oznámení pro podezření z porušování majetkových práv.