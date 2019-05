Nový lékařský dům v Budějovicích nabízí komplexní péči

Prostorné vzdušné ordinace, ale také tělocvičnu, biochemické laboratoře s odběrovou místností, nutriční poradnu a ultrazvuk najdou pacienti v nově otevřeném Lékařském domě Géčko v sousedství stejnojmenného obchodního centra na okraji Českých Budějovic.



„Lékařský dům vznikl jako sourozenec Nákupního centra Géčko, které jsme stavěli před dvanácti lety. Věřím, že novinka bude pro příchozí víc než čtyři stěny, ale to hlavní budou muset udělat lékaři,“ uvedl investor Jakub Sklenka.

V atypické čtyřpodlažní budově je 30 různě velkých ordinací, většina z nich už má své využití.

„My jsme během stavby nabízeli lékařům jak pronájem ordinací, tak jejich koupi. To znamená, že se někteří z nich stanou částečnými vlastníky lékařského domu. Některé ordinace jsou větší, jsou tu přímo centra, jako je cévní centrum nebo diabetologie, menší ordinace jsou určeny pro praktické lékaře, zubní oddělení, ortopedii či fyzioterapii,“ popsala Marie Kurzová, manažerka Lékařského domu Géčko.

Aktuálně tu je v provozu centrum pro léčbu obezity a cévní centrum, další ordinace se budou otevírat postupně. Nejvíc jich lékaři obsadí na začátku června a další se na novou adresu nastěhují během léta. Velká gastroenterologie pak přibude v září.

Jako první začali v Géčku pracovat dva lékaři, kteří tam přesídlili z polikliniky v Metropolu. „Všichni lékaři mají smlouvy s pojišťovnami, nestátní zdravotnické zařízení je jenom Dobrá rehabilitace,“ upřesnila Kurzová s tím, že aktuálně zůstává v novostavbě neobsazených posledních šest ordinací.

„Přestěhovala jsem se sem po patnácti letech ze Senovážného náměstí kvůli větším prostorům. Zatímco dosud jsem měla jen diabetologickou a obezitologickou ambulanci, teď jsem obezitologii rozšířila o nutričního specialistu a vybudovali jsme Centrum pro léčbu obezity s tělocvičnou, kde můžou chodit cvičit pacienti s civilizačními onemocněními, kteří chtějí zhubnout,“ sdělila diabetoložka Alena Váchová.

„Pracujeme tu od pondělka a už máme jednu lekci cvičení obsazenou. Na vybudování centra jsme pyšní, protože na jihu Čech ještě nic takového neexistuje,“ podotkla Váchová.Na cvičení v moderní tělocvičně pod dohledem fyzioterapeutky a rehabilitační pracovnice pacienti slyší.

Ředitel nemocnice nové ambulance ve městě vítá

Cévní lékař Tomáš Hauer si po prvních dnech provozu změnu adresy pochvaluje.

„Prostředí se dá zkrášlit kdekoli, ale technické věci jako například zasíťování, které jsou v jádru budovy, jsou tu proti Metropolu nesrovnatelné. To platí i o dostupnosti, naši pacienti jsou zhusta imobilní, musí jezdit auty a u Metropolu nebylo možné zaparkovat,“ srovnal Hauser, který měsíčně ošetřuje na 600 pacientů z celého kraje.

Nový lékařský dům je dobře dostupný i městskou dopravou, přímo u něj staví linka číslo 9. V objektu najdou příchozí i doplňkové služby včetně lékárny, kosmetiky nebo kavárnu a bistra.

„My jsme byli zvyklí chodit na polikliniku s neutěšenými prostory, dlaždičkami černá bílá nebo rezavá bílá a papundeklovými dveřmi i obložením stěn. A proto jsem ráda, že pacienti tu přijdou do prostředí, které je přívětivé, nepůsobí stísněně. Protože už když jde člověk k lékaři, tak se cítí stísněný. Další plus vidím v poloze, je to velmi dostupné místo. A úplně nejlepší je, že tu budou komplexní služby a pacient nemusí běhat po pěti zařízeních,“ konstatovala hejtmanka Ivana Stráská, která se dlouhodobě věnuje rozvoji zdravotnictví v kraji.

Novotou vonící ambulance privátních praktiků pro děti i dospělé i ordinace specialistů si včera přišel prohlédnout i ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek. Zdravotnické zařízení na sídlišti Vltava nevnímá jako konkurenci nemocničních ambulancí, které jsou denně zahlceny spoustou pacientů.

„Ambulance specialistů jednotlivých oborů vítáme, protože tito lékaři se starají o pacienty, kteří většinou nemají akutní problém a naše ambulance naopak tito pacienti zatěžují. Proto jsme rádi, že toto zařízení existuje a je doplňkem pro nemocniční ambulance. Není to pro nás konkurence, doplňujeme se. Nám ubude chronických pacientů a budeme mít prostor pro ty akutní,“ vysvětlil Šnorek.