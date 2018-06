Lékařská pohotovost, jíž hrozil v Děčíně konec, se přesune do ordinací

Schůzku si vyžádali sami lékaři, kteří tak zareagovali na dopis vedení krajské samosprávy. To je požádalo, aby se na službách na pohotovosti podíleli.

Zároveň jim dalo na vybranou – buď službu vykonat v nemocnici, nebo ve své ordinaci. Doktoři kývli na variantu svých ordinací.



„Dohodly se všechny potřebné okolnosti. Nyní tedy máme měsíc, abychom vše zpapírovali,“ uvedl Jakub Uher, právník Sdružení praktických lékařů.

„Společně jsme se shodli i na stávající výši odměn za službu pohotovosti a lékaři nebudou požadovat její navýšení,“ podotkla Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje, který děčínskou pohotovost provozuje.

V červnu tak ještě bude vše při starém a lékaři budou sloužit na současné pohotovosti v areálu děčínské nemocnice, kde přijímají pacienty ve všední dny od 17 do 20 a o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin.

Pacienti si musí pohlídat, kdo má službu

„Lékaři přislíbili, že se pokusí maximálně vypomoci i s červnovými službami v rámci nemocniční pohotovosti,“ řekla Dosedělová. Od července má být provozní doba stejná.

Vzhledem k domluvenému „putování“ pohotovosti po jednotlivých ordinacích si tedy lidé budou muset pohlídat, jaký lékař bude mít službu. „Určitý problém to být může, ale lékaři si jen vybrali to, co nabídl kraj,“ uvedl Uher.

Nevoli nad tím už stihl vyjádřit děčínský magistrát. „Jsme samozřejmě rádi, že je lékařská pomoc zajištěná, byť si myslíme, že tohle není úplně šťastné řešení,“ okomentovala vývoj mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Situaci kolem fungování děčínské pohotovosti označil kraj před pár dny za kritickou.

„Uzavřenou smlouvu s nemocnicí mělo jen dvanáct lékařů z 32, kteří se tak letos podíleli na výkonu služeb na pohotovosti,“ uvedla minulý týden Dosedělová s tím, že už několikrát museli v ordinaci zaskakovat kmenoví nemocniční lékaři.

Sloužící lékaři nebudou muset ohledávat mrtvé

Úřad proto na začátku května zaslal všem praktikům ze spádové oblasti výše zmíněný dopis, v němž je požádal, aby se na službách na pohotovosti podíleli. Výsledkem je, že od července se má na fungování pohotovosti podílet více praktiků než jen současných dvanáct.

Lékaři před jednáním avizovali, že jim vadí povinnost být po službě do rána na telefonu kvůli možnému ohledání zemřelých. Kraj totiž nemá koronera a využívá k tomu právě doktorů z pohotovostí. „Mrtvé ohledávat nebudou. Budou se podílet pouze na pohotovosti,“ dodal Uher.

Na schůzce ohledně provozu pohotovosti přišla na přetřes i tisková zpráva, kterou kraj rozeslal předminulý týden v pátek. Stálo v ní, že „děčínští praktici odmítají pečovat o své pacienty“.

Uher MF DNES před jednáním řekl, že lékaře dokument naštval. A že absolutně nechápe, proč ho kraj sepsal, když už měl od doktorů zpětnou vazbu ohledně jejich přání působit ve vlastních ordinacích a bylo domluvené jednání.

„Bavili jsme se o ní, ale celkově jsme se snažili vést to jednání věcně a nezabývat se výčitkami,“ podotkl Uher.