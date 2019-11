Lékařskou fakultu Ostravské univerzity čeká změna a boj o přežití

Lékařská fakulta v Ostravě, o jejíž vznik dlouho bojovali místní lékaři i politici, nemá ani po deseti letech své existence vyhráno. Prorektor univerzity pro strategii a rozvoj Roman Hájek přiznal, že fakulta je velmi vážně ohrožená.



„Je na pokraji klinické smrti a vedení univerzity i nové vedení fakulty musí udělat vše pro její záchranu,“ uvedl prorektor Hájek krátce po hlasování o odvolání děkana.

V čele ostravské lékařské fakulty se často střídají děkani, od začátku už jich bylo devět včetně rektora Jana Laty, který byl dočasně pověřený vedením a zřejmě opět bude.

Po rušné tříhodinové diskusi totiž v pondělí odpoledne akademický senát univerzity souhlasil s návrhem rektora na odvolání současného děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka kvůli přijímání studentů medicíny, kteří nezvládli zkoušky. Pro odvolání hlasovalo osmnáct senátorů, proti jedenáct a šest se hlasování zdrželo.

Martínek hned po hlasování odešel, ale prostřednictvím mluvčí fakulty vzkázal, že respektuje rozhodnutí velkého akademického senátu, nicméně nevylučuje, že se bude bránit soudní cestou. „Podle jeho názoru šlo o systémové selhání univerzity. Částečně to proto vnímá jako útok na svou osobu,“ vysvětlila mluvčí fakulty Hana Hanke.

Rektor Lata odhadl, že k samotnému odvolání děkana by mohlo dojít asi za dva týdny. „Počkám na oficiální zprávu akademického senátu, ale současně budou každý krok zkoumat naši právníci i externí právník. Nechceme se dostat do stejné situace jako před dvěma lety, kdy soud vrátil do funkce odvolaného děkana Pavla Zonču. Předpokládám, že po odvolání současného děkana ministerstvo školství dočasně pověří vedením fakulty mě jako rektora,“ řekl Lata s tím, že asi začátkem příštího roku si akademický senát lékařské fakulty zvolí nového děkana.

Neshody pokračují

Rektor, děkani dalších fakult i jiní akademici vyzvali už před několika měsíci Arnošta Martínka, aby sám rezignoval kvůli nestandardnímu postupu při přijímání mediků. Ten to odmítl.

V pondělní diskusi zaznělo, že lékařská fakulta v uplynulých deseti letech přijala na odvolání 34 uchazečů o studium oboru všeobecné lékařství, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Přijetí 24 z nich měl podepsat Martínek.

Děkan a jeho zastánci se hájili tím, že nešlo o osobní pochybení Martínka, ale o systémovou chybu od vzniku fakulty, na kterou v minulosti nepoukázala žádná z kontrol.

Hájek i jiní kritici naopak Martínkovi vyčítali, že porušením právních i etických norem poškodil jméno fakulty i univerzity. Vyzývali senátory, aby hlasováním o odvolání Martínka vyslali jasný signál, že univerzita nic podobného netoleruje.

Studium medicíny v Ostravě je ohrožené

Bývalý rektor univerzity Jiří Močkoř, který stál u zrodu lékařské fakulty, se jí zastal. „Na začátku měla nepřátele zvenčí a univerzitu to semklo. Současná strategie vedení, že univerzita za nic nemůže a vše je pouze vina lékařské fakulty, je pro ni devastační,“ upozornil senátory.

Zástupci vedení univerzity naopak mluvili o tom, že do problémů se lékařská fakulta dostala kvůli mocenskému souboji dvou skupin a postupně si vzala jako rukojmí fakultu, fakultní nemocnici a nakonec i univerzitu, jejíž pověst trpí.

Situaci řeší Národní akreditační úřad, který zahájil s lékařskou fakultou správní řízení a nařídil kontroly dalších oborů. Studium medicíny je tak ohrožené. Fakulta nyní usiluje o novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Už teď ale ví, že přijímací řízení pro nové mediky nestihne vypsat v řádném termínu.