Lidé v příhraničí si musejí pro léky jezdit i desítky kilometrů daleko

„Je to zoufalá a v tuto chvíli z naší strany neřešitelná situace. V současnosti jsou lidé odříznuti od lékárenské služby. Zájem o otevření lékárny máme, ale velké řetězce nechtějí jít mimo obchodní centra. A pokud bychom i sehnali nějakého menšího provozovatele, zas nejsou lidi,“ stýská si starosta Lubů Vladimír Vorm.

Město už předchozímu provozovateli lékárny, který zavřel loni v létě, přispívalo na provoz čtyři tisíce korun měsíčně. „A přesto se nám nepodařilo lékárnu v Lubech udržet,“ konstatuje trpce starosta.

Na otázku, zda by bylo město ochotné zvýšit lékárně příspěvek, kroutí odmítavě hlavou. „Jsme malé město, nemáme neomezený rozpočet. Něco bychom dát mohli, ale nějaké horentní sumy jistě ne. Nyní usilujeme o druhou ordinaci praktického lékaře. Pokud se nám to podaří, možná by pak mohly být Luby pro lékárníky více zajímavé,“ myslí si.

To v Hranicích trvá problém s lékárnou už delší dobu (podrobněji v článku Lékárna v Hranicích končí. Lidem bude léky možná vozit vůz radnice). Lidé si ale mohou dojít na státní hranici, kde lékárna zejména pro německou klientelu funguje. Jenže pro dříve narozené bez automobilu ani to není řešení. Cesta je dlouhá a vede strmě do kopce.

„Lékárnu se nám zatím do Hranic sehnat nepodařilo. Jednali jsme s řetězci o pobočce, ale řekli nám, že nemají dostatek personálu ani do stávajících provozoven. Nejsou lidi. Z jejich strany tak nepřichází v úvahu, že by nám tu nějakou lékárnu alespoň na několik dnů v týdnu otevřeli,“ konstatuje starosta města Hranice Daniel Mašlár.

Lékárníky neláká ani velký služební byt

Radnice v současné době dokončuje pro případného lékárníka rozlehlý služební byt v objektu bývalé lékárny, ale ani ten není pro provozovatele dostatečným lákadlem.

„Zaměstnanci chybějí ve všech odvětvích. Jsme na hranicích, většina místních jezdí do Německa, kde i za nekvalifikovanou manuální práci dostávají nadprůměrné ohodnocení. Než by pracovali ve službách nebo podnikali v Česku, raději půjdou pracovat do Německa,“ popisuje starosta.

Hraničtí nyní uvažují, že by místním lidem přece jen cestu za léky trochu usnadnili.

„Plánujeme přestavět hasičskou dodávku na jakýsi městský seniorbus. Pro dříve narozené, kteří mají největší problém s dostupností obchodů a služeb, bychom takto zajistili dopravu do větších měst k lékařům - specialistům, do lékáren a do obchodních řetězců. Měli jsme představu, že bychom mohli vyjíždět tak jednou týdně, asi ve čtvrtek, kdy bývá otevřeno na úřadech a obchodní řetězce nabízejí nejrůznější slevové akce. V Hranicích žádné velké obchodní centrum nemáme a zejména seniorům, kteří nemají vůz, tato možnost nákupů citelně chybí,“ doplňuje starosta Mašlár.