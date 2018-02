Lékaři z Vysočiny vydávají eRecepty, na pohotovosti ale novinka zdržuje

Dětská lékařka Eva Matoušková, která je zároveň zástupkyní krajského předsedy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, má od začátku roku plné ruce práce.



Kvůli zavádění eReceptů zavřela ordinaci její kolegyně, a proto k ní přešla řada nových klientů. Přibylo jí 70 pacientů.

„Chtěli by se registrovat další, ale kapacitně už to nezvládáme a musíme je odmítat. Do toho chřipky a zdravotní potvrzení k přihláškám na střední školy. Jedu momentálně nad horní hranicí svých sil. V ordinaci mám vyplněnou každou minutu,“ líčí oblíbená dětská lékařka z Telče.

I toto je jeden z nepřímých důsledků zavedení elektronických receptů.

Pacienti, lékaři i lékárníci mohou nyní po téměř dvou měsících hodnotit zavedení eReceptů do praxe.

I reportérka MF DNES si za tuto dobu vyzvedla od dvou různých lékařů dva recepty. Ani jeden však nebyl elektronický. V prvním případě nebylo možné zadat do systému adresu pacienta, byť všechny údaje byly v pořádku. Proto nakonec doktor vypsal klasický recept. V druhém případě listinný recept napsala lékařka, která zastupovala nemocného kolegu.

Lékárníci čekají na nadstavbu. Nedočkali se ani po deseti letech

A jak se na eRecepty dívají lékárníci? „Deset let všichni slibují, co to všechno bude jednou umět. Stále jsme u primitivního - vystav a vydej. Nadstavba se nekoná,“ říká Přemysl Císař, předseda Okresního sdružení lékárníků na Třebíčsku.

V současnosti si podle něj systém takzvaně sedá. „Problémy nastávají zejména v nestandardních situacích, kdy je třeba nastavit takzvanou zvýšenou úhradu. Slyšel jsem i o potížích, kdy pacient dostal průvodku jiného člověka. Osobně se mi stalo, že průvodka obsahovala text nového receptu, ale identifikátor byl z předchozího receptu pacientky,“ vypráví Císař s tím, že problémy se sice vyskytují, ale dají se řešit.

Největší potíže vidí v tom, že lékaři, pacienti i lékárníci nechápou princip uložení receptu v úložišti. „Celá řada uživatelů tak za recept považuje průvodku,“ říká Císař. Podle něj momentálně převažuje výdej eReceptu oproti listinnému v poměru 3:1.

Jarmila Pánková, vedoucí jihlavské lékárny Bedřich, připouští, že práce s eReceptem je jiná než s původním formulářem.

„Dříve se vydalo to, co bylo napsané na tiskopise, nyní se musíte mnohem víc soustředit ne na průvodku, ale na obrazovku počítače. Ještě to není úplně zažité,“ přiznává Pánková, která ve většině případů přebírá od pacientů průvodky k eReceptům. „Klasický recept používají lékaři hlavně v případech, kdy jim systém nefunguje nebo mají nějaký jiný technický zádrhel,“ dodala lékárnice.

Co předepíší pacientovi další lékaři, doktoři zatím nevidí

Praktičtí lékaři, které MF DNES oslovila, zpravidla se základním vystavováním eReceptů problémy nemají. Takřka všichni by ale uvítali, kdyby mohli nahlížet do úložiště receptů a kontrolovat duplicitu léků, na čemž ministerstvo zdravotnictví pracuje.

„Když nás lákali do eReceptů, tak říkali, že budeme vědět, co ostatní lékaři pacientovi předepíšou. To však nejde. Nezjistím, zda náhodou pacient neobešel pět dalších lékařů a nemá nashromážděná analgetika nebo jiné preparáty,“ říká například jihlavská praktická lékařka Zuzana Zatloukalová.

Dětská lékařka Jana Křivánková z Třeště si nový systém poměrně pochvaluje a nemá s ním větší problémy. „Nejhorší byl celý proces, který zavedení eReceptů předcházel. To byla opravdu hrůza. Teď, když už jsme to dali dohromady, tak to funguje,“ řekla.

Zároveň je ráda, že stále existuje možnost napsat lék i na původní papírový formulář. „Stává se, že za mnou přijdou pacienti mimo ordinační hodiny až domů, nebo jezdím k nim na návštěvy. Počítačový systém s tiskárnou s sebou nevozím. Vyhovuje mi, že mohu v těchto akutních situacích recept operativně napsat na původní tiskopis. Až se to zruší, bude to problém,“ dodává Křivánková.

Podle telčské dětské lékařky Evy Matouškové znamená eRecept velkou nepříjemnost při práci na pohotovosti v nemocnici, kdy doktor před každým receptem musí zadávat vstupní heslo certifikátu. „Když jsem naposled sloužila na pohotovosti, měla jsem třicet lidí a z toho dvacetkrát jsem musela zadávat heslo. To je veliká nepříjemnost a hodně to zdržuje. Ale ajťáci mi říkali, že to nejde jinak udělat,“ krčí rameny.

Za letošní leden bylo v Česku předepsáno 4,4 milionu receptů. Z celkového počtu jich je 80 procent předepisováno v elektronické podobě. V systému jsou podle ministerstva zdravotnictví přihlášení téměř všichni lékaři.