VIDEO: Fichtl přišel o zvuk i čoud. Pionýr se vrací jako elektromotorka

S myšlenkou obnovit slávu oblíbeného stroje přišel Pavel Brída, jehož ostravská firma VXT se zaměřuje právě na elektromobily. A klíčové díly si nechal dodat z jižní Moravy.

„Na fichtlu jsem jezdil od pěti let,“ přiznává svou vášeň Brída.

Před lety si splnil sen a z nostalgie obnovil výrobu nejznámějšího českého motocyklu. Tehdy dodal na trh limitovanou edici se spalovacím motorem a všechny kusy se prodaly.

Nově přichází s elektrickou verzí, takže zájemci mohou zapomenout na typický zvuk či dým z výfuku.

„Je to reakce na všechny regulace, jež omezují i tyto malé motorky,“ vysvětluje podnikatel, který k jednostopým vozidlům vede i svého syna.

Nápad na vytvoření e-pionýra nosil Brída v hlavě asi dva roky, výroba vystaveného prototypu zabrala několik měsíců a nebyla jednoduchá. Věděl však, na koho se obrátit.

Oslovil proto i dva jihomoravské podniky – firma Emerze Elektro z Dubňan na Hodonínsku dodala elektromotor a u brněnské společnosti Akupack si objednal lithiové baterie.

„Na jedno nabití dokáže urazit až sto kilometrů,“ chlubí se Brída. A stovku vytáhne i na tachometru.

„Dojezd a rychlost ale nejsou žádné dogma. Vše se dá upravit,“ ujišťuje s tím, že vystavený model je opravdu „nadupaná mašina“ spíše pro závodníky než na výlet.

Zda se elektrický „fichtl“ dostane i do sériové výroby, ještě jisté není. Brída potřebuje sehnat partnera, který by mu pomohl s financováním. Sám totiž jen do prototypu nasypal řádově statisíce korun.

„Půjdu do toho i sám, ale musím mít jistotu, že bude dost zájemců na koupi,“ dodává. Nejen e-pionýra, ale i další stovky motorek či čtyřkolek můžou návštěvníci Motosalonu vidět až do nedělní 17. hodiny.