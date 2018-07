Lednicko-Valtický hudební festival nabídne mimořádné posluchačské zážitky

V kouzelné atmosféře památkových staveb Lednicko-valtického areálu si diváci mohou vychutnat skladby Franze Josefa Haydna, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho v podání souborů Barocco sempre giovane, Musica Florea nebo Janáčkova komorního orchestru. Jako sólisté se představí například Václav Hudeček, Petr Nekoranec, Simona Šaturová a jako speciální host též Josef Somr.

Letošní dramaturgie festivalu opět pracuje s osobností Josefa Triebenseeho, kapelníka rodu Lichtenštejnů. Tento skvělý hudebník hrál na druhý hoboj při premiéře Mozartovy Kouzelné flétny, jako kapelník působil u knížete Aloise I. až do rozpuštění kapely v době napoleonských válek. V roce 1816 se stal na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při tvorbě programu budou pořadatelé festivalu i v dalších letech zčásti vycházet z dokumentů, které Triebensee každoročně vystavoval svým pánům a které se uchovaly ve vídeňských archivech. Díky tomu letos po staleté odmlce znovu na někdejším panství Lichtenštejnů zazní během zahajovacího koncertu 29. září jedna z posledních skladeb Franze Josefa Haydna „Insanae et vanae curae“, jejíhož provedení se ujme Český filharmonický sbor Brno a orchestr St. Gellért Academy ze Szegedu v Maďarsku. Sólové party přednesou hudebníci z univerzity Mozarteum Salzburg.

Lovecká hudba ovládne 30. září Dianin chrám díky nadějnému dechovému souboru Belfiato Quintet. V Lednici zahrají 3. října též fagotistky Michaela Špačková a Denisa Beňovská. Za doprovodu Janáčkova komorního orchestru na festivalu opět vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček, tentokrát spolu s violistkou Kristínou Fialovou. Koncert duchovní hudby ve Velkých Bílovicích ozdobí hostující sólisté Národního divadla v Praze barytonista Svatopluk Sem a sopranistka Doubravka Součková s trumpetistou Markem Zvolánkem. Komorní soubor Musica Florea a herec Josef Somr společně přednesou unikátní dílo Franze Josefa Haydna Sedm slov vykupitelových na kříži v kostele v Břeclavi-Poštorné, jehož oktogon se stal ústředním obrazovým motivem letošního festivalu.

Závěrečného gala koncertu 13. října se ujme soubor Barocco sempre giovane s krásnými skladbami Georga Friedricha Händela v podání zpěváků tenoristy Petra Nekorance a sopranistky slovenského původu Simony Šaturové.

Přidanou hodnotou LVHF 2018 jsou výukové koncerty pro základní školy v provedení Prague Cello Quartetu, který vystoupí v rámci festivalu také na zámku Wilfersdorf, jenž se nachází v Rakousku nedaleko od Valtic.

Program festivalu:

1. koncert | Slavnostní zahájení – sobota 29. září v 19h

Kostel Sv. Jakuba staršího, Státní zámek Lednice

Český filharmonický sbor Brno, dirigent Yoon Kuk Lee (Rakousko- J. Korea)

Sólisté: Mozarteum Universita Salzburg (Rakousko)

Orchestr: St. Gellert Academy Orchestra Szeged (Maďarsko)

F. J. Haydn: Motet – Insanae et vanae curae, W. A. Mozart: Mše c moll KV 427

2. koncert | Lovecká hudba – neděle 30. září v 16h

Dianin chrám – Rendez-vous, Belfiato Quintet

J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert

3. koncert | Hudba pro 2 fagoty – středa 3. října v 19h

Rytířský sál, Státní zámek Lednice

Vivaldi Collegium Prague

Denisa Beňovská (fagot) a Michaela Špačková (fagot)

A. Vivaldi, C. Ph. E. Bach, H. Ph. Johnsen, L. Delibes

4. koncert | Violino Václava Hudečka – pátek 5. října v 19h

Jízdárna Lednice, Multifunkční centrum

Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Jakub Černohorský

Václav Hudeček (housle), Kristína Fialová (viola)

G. P. Telemann, J. J. Benda, W. A. Mozart

5. koncert | Duchovní hudba – sobota 6. října v 18h

Kostel Narození Panny Marie, Velké Bílovice

Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Jakub Černohorský

Doubravka Součková (soprán), Svatoslav Sem (baryton), Marek Zvolánek (trubka)

G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Dvořák

6. koncert | Sedm slov vykupitelových – neděle 7. října v 18h

Kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav-Poštorná

Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl

Mluvené slovo: Josef Somr

F. J. Haydn: Sedm slov vykupitelových na kříži

7. koncert | Čtyři violoncella – středa 10. října v 18h

Zámecké Wilfersdorf, Rakousko

Prague Cello Quartet

B. Smetana, A. Dvořák, S. Prokofjev, C. Debussy, A. L. Weber

8. Gala závěrečný koncert | Hommage á Georg Friedrich Händel – sobota 13. října v 19h

Zámecká jízdárna, Státní zámek Valtice

Barocco sempre giovane

Simona Šaturová (soprán), Petr Nekoranec (tenor)

G. F. Händel

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FESTIVALU (změny vyhrazeny)

Vstupenky na festival lze pořídit přímo na www.lvhf.cz nebo v síti GoOut, či Ticketportal.