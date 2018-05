Pardubický majáles poprvé přivítá Xindla X a Ledeckého

Když je něco zdařilé, nemá cenu to příliš měnit.

Tak by mohlo znít motto pořadatelů Pardubického majálesu. Tým lidí kolem Davida Audrlického a Jana Mayera už několik roků pořádá velkou dvoudenní hudební show na pardubické Cihelně a kulisy nehodlá měnit ani letos.

„Dá se říct, že lidé najdou vše, na co jsou zvyklí z minulých let. Za největší novinky považuji to, že u nás vůbec poprvé zahrají zpěváci Xindl X a Janek Ledecký,“ uvedl za pořadatele David Audrlický.

Především jméno druhého vystupujícího může leckoho překvapit. Dnes už pětapadesátiletý hudebník totiž rozhodně neobjíždí podobné akce pravidelně. Ovšem letos udělal vystudovaný právník, který se poprvé proslavil ještě za minulého režimu v kapele Žentour, výjimku.

„Janek je takové překvapení, ale má svůj smysl. Je to vlastně teprve nedávno, co jeho dcera Ester získala dvě zlata na zimních olympijských hrách, takže si myslíme, že je ideální doba, aby se lidem představil na naší akci,“ uvedl Audrlický.

Program Pardubický majáles 2018 Pátek 11. 5. - areál se otevírá ve 12:00 Hlavní stage 13:10 až 14:20 – Mirai 15:30 až 16:40 – Wohnout 16:40 až 17:00 – Královský proslov 18:10 až 19:20 – Lenny 20:30 až 21:40 – Xindl X 22:50 až 24:00 – Mňága a Žďorp Vedlejší stage 14:20 až 15:30 – Fast food orch. 17:00 až 18:10 – Ben Cristovao 19:20 až 20:30 – Inekafe 21:40 až 22:50 – Rybičky 48 Sobota - areál se otevírá v 10:00 Hlavní stage 11:10 až 12:20 – Pekař 13:30 až 14:40 – Visací zámek 15:50 až 17:00 – Skyline 18:10 až 19:20 – Ready Kirken 20:30 až 21:40 – Marek Ztracený 22:50 až 24:00 – UDG Vedlejší stage 12:20 až 13:30 – Imodium 14:40 až 15:50 – Marpo 17:00 až 18:10 – Janek Ledecký 19:20 až 20:30 – Vypsaná fixa 21:40 až 22:50 – No Name

Ten společně s kolegy opět sází na dvoudenní program. Zatímco třeba v sousedním Hradci Králové pořadatelé majálesu nabízí zhuštěný páteční program, kdy areál praská doslova ve švech, v Pardubicích je k vidění o dost pohodovější tempo dva dny.

„Na Pardubickém majálesu se mi líbí klid, který si můžu mezi koncerty udělat. Na louce si vždy roztáhneme deku, fronty nejsou u stánku ani před toaletami, není problém z areálu odejít a pak se zase vrátit na své místo,“ uvedla Jana Barnasová, která pravidelně jezdí na akci z Prahy.

Samozřejmě ale lidé chodí na majáles primárně kvůli hudbě. A té i letos bude dost a dost. Program se dá označit za poměrně různorodý. Vedle dvou zmíněných interpretů totiž zahrají i nestoři českého punku Visací zámek. Pardubické pak jistě potěší účast Vypsané fixy.

O ostřejší taneční tempo se postará energická dvojice Skyline a naopak houpavější rytmy nabídne Ben Cristovao. Mezi stálice „jídelního lístku majálesu“ určitě patří kapela Wohnout a za hlavní tahák se dají označit slovenští No Name, kterým bude patřit sobotní předposlední vystoupení. „Snažíme se, aby si v programu každý našel to své,“ řekl David Audrlický.

Zavedenou věcí se stal už i taneční stan, ve kterém budou své mixy nabízet dýdžejové od 17 hodin až do půlnoci po oba dva dny. Navíc nebudou chybět ani oblíbené after party v Music Clubu Hobé.

„Oficiální after party je v pátek i v sobotu. Svoz pártybusem z Cihelny na after party je pro všechny zdarma,“ uvedli pořadatelé na svém webu majalespardubice.cz, na kterém zájemci najdou i veškeré informace k prodeji vstupenek.

Na místě budou stát na jednotlivé dny 450 korun, za lístek na kompletní program dá host 550 korun. „Děti do 130 centimetrů mají vstup zdarma. ZTP mají také vstup zdarma, doprovod ale platí plné vstupné,“ dodali organizátoři.