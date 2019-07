Hokejisté v Soběslavi se těší na lepší led a zápas reprezentace s Ruskem

Výměna střechy je hotová, brzy bude dokončen i celý obvodový plášť a také nové odvětrávání. Kdo poslední dobou projížděl Soběslaví po staré trase na Prahu, nepřehlédl, že jsou práce v plném proudu.

Halu tam postavili už v 70. letech minulého století, když tehdy zastřešili otevřené kluziště. Dosud jí chybělo jakékoli zateplení a nevyhovovala dnešním potřebám. V září, až skončí druhá etapa rekonstrukce, bude všechno jinak.

„Celkem nás opravy vyjdou na bezmála 27 milionů korun. Aktuální druhá etapa je tou nákladnější a stojí přes 14 milionů,“ upřesnil místostarosta Soběslavi Pavel Lintner. Městu se na obnovu haly podařilo získat evropskou dotaci ve výši pěti milionů korun.

Hokejisté Spartaku se do opraveného stadionu těší. „Rozhodně to pro nás bude znamenat větší komfort. Určitě by se měla zlepšit kvalita ledu, také je hotová nová vzduchotechnika, což bude mít rovněž pozitivní vliv. Třeba v srpnu bylo při velkých vedrech hodně těžké udržet led v dobré formě, když dovnitř pálilo slunce. V zimě ve velkých mrazech to bylo naopak. Teď by měl mít vnitřek mnohem stabilnější klima,“ vyzdvihl David Čížek, předseda Spartaku Soběslav.

Předpokládá, že klub zahájí přípravu v hale na nadcházející sezonu už 16. srpna a nenaruší se harmonogram týmů. „Už před koncem sezony se uvnitř pracovalo a v den, kdy se vypnuly kompresory a rozpustil led, to tam stavaři spustili naplno. My teď třeba řešíme umístění nových reklam na kluziště,“ doplnil Čížek. Se správcem také ladí rozvrh hodin, kdy budou hokejisté Spartaku na ledě.

Pro samotný provoz je zásadní, že se po zateplení a dalších úpravách výrazně sníží náklady. „Podle propočtů by to mělo být o nějakých 28 procent roční spotřeby energie méně,“ upřesnil Lintner.

Vyměněné je například i osvětlení haly, ve které je 90 nových úspornějších svítidel. Na stěnách jsou takzvané sendvičové panely o tloušťce 12 centimetrů, na střeše jsou panely ještě o čtyři centimetry tlustší. Mají nejen tepelnou, ale i protipožární funkci.

Hokej slaví 90 let

Nová budou také okna a dveře, kompletně rovněž odvětrávání a odvlhčení. O led se bude starat nová rolba za skoro čtyři miliony korun, která začala fungovat už v průběhu uplynulé sezony. Lední hokej v Soběslavi navíc letos slaví 90 let, a tak bude opravený stadion jedním z dárků. Klub se chystá výročí patřičně oslavit a mezistátní utkání by tam měla sehrát i mládežnická reprezentace do šestnácti let.

„Měl by to být pravděpodobně zápas Česka proti Rusku. Rádi bychom pak ještě domluvili třeba utkání old boys veteránů reprezentace,“ dodal Čížek s tím, že oslavy by se měly uskutečnit v listopadu a prosinci.