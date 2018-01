Nové konopí už roste, ze Slušovic vyrazí do lékáren do půl roku

„Během několika málo dní bychom měli vědět, jestli už je látka připravená. Až nám dá distributor vědět, přivezeme konopí na sklad,“ popsal majitel lékárny v Uherském Hradišti Ivan Dokoupil.

Jeho manželka a lékařka Eva Dokoupilová provozuje revmatologickou ordinaci a léčebné konopí začala svým pacientům předepisovat jako první v Česku.

Jednalo se hlavně o lidi, kterým nepomáhají běžná analgetika. Zájem o tuto alternativní léčbu však mají také pacienti s onkologickými problémy.

„Vyhovět jim pochopitelně nemůžu, to jim může předepsat jen jejich specialista,“ upozornila Dokoupilová.

Několik desítek jejích pacientů se musí bez konopí obejít už několik měsíců. V celé republice jsou takových lidí stovky.

Ve Slušovicích už pěstují

V těchto dnech však lékárny dostanou zahraniční konopí. Jaký bude mít poměr léčivých látek, což je pro jeho předepisování podstatné, zatím není jasné.

Stejně tak nejistá je i cena. Určitě ovšem bude vyšší, než když si pacienti kupovali v minulosti konopí vypěstované u nás. Výrobce tehdy za jeden gram žádal 68 korun, přičemž za zahraniční látku zaplatili pacienti i 300 korun.

České konopí se ale na pulty lékáren zase vrátí. „Už jsme ve stádiu pěstování. Pokud se nic zásadního nestane, termín poloviny letošního roku pro dodání první várky splníme,“ vysvětlil Ladislav Krajča, jednatel firmy Elkoplast Slušovice.

Právě tato společnost vyhrála zakázku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na dodávku konopí. Žádná jiná firma se do výběrového řízení nepřihlásila.

Konopí může nyní předepisovat 21 českých lékařů

Slušovická firma, jež už v minulosti konopí pěstovala, musela i bez konkurence splnit řadu přísných podmínek. Jde totiž o návykovou látku a její výroba, stejně jako distribuce, podléhá náročným kriteriím. I proto bylo třeba pořídit novou technologii a přijmout další pracovníky.

Ze Slušovic do skladů SÚKL odejde během čtyř let 40 kilogramů konopí. První várka musí být připravená do poloviny letošního roku a má obsahovat pět kilogramů látky.

Balená bude po deseti gramech. Léčivo má přesně daný obsah aktivních látek a nesmí obsahovat žádné příměsi, bakterie, plísně nebo těžké kovy.

„Podmínky jsou čím dál přísnější. Ale jsme připravení a dokážeme je splnit,“ sdělil Krajča.

Jeden gram bude firma prodávat dráž než loni. Tehdy požadovala zmíněných 68 korun, letos cenu zvýšila na 139 korun bez DPH.

Konopí může v této chvíli předepisovat jednadvacet českých lékařů. Maximální měsíční dávka pro jednoho pacienta činí 180 gramů.

„Problémy s elektronickým receptem nejsou. Už jsem vystavil fiktivní recept, abych zkusil, jestli projde do centrálního úložiště. Je to v pořádku,“ konstatoval Dokoupil.