Luhačovice zachránily jeden ze symbolů, pramen Ottovka opět teče

Typický altánek v lázeňském areálu dobře zná většina návštěvníků Luhačovic. Od července roku 2015, s krátkou výjimkou loni na jaře, však neměli důvod sem chodit. Známý pramen Ottovka byl totiž nepřístupný.

Nyní přišlo vedení lázní s dobrou zprávou. „Ottovka je opět k dispozici. Všechny mikrobiologické hodnoty, které patří k přírodnímu léčivému zdroji, zase splňuje,“ oznámil generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha.

Lázně letos provedly kvůli záchraně pramene řadu opatření. A vyplatilo se. Čtyři rozbory po sobě ukázaly, že minerální voda je plně vyhovující. Zabrala kombinace různých opatření.

„Přímo u studny, kde je voda jímána, jsme nechali nainstalovat UV lampu, která nepřetržitě zajišťuje nechemickou dezinfekci vody,“ popsal Blaha.

Jde o to, že UV záření ničí případné bakterie, ale nemá žádné vedlejší škodlivé účinky ani neovlivňuje chuť vody.

Lázně navíc nechaly vyčistit část svahu za altánem Ottovky. Zmizely odtud křoviska, větve i náletové rostliny. Celé místo je nově osvětleno lampami.

„Už se zde nezdržuje omladina, která by mohla pramen nějak znečistit,“ naznačil Bláha.

To byl totiž jeden z možných důvodů kontaminace. Vliv mělo také mimořádně suché počasí v posledních letech. Na rozdíl od ostatních pramenů je Ottovka povrchovým zdrojem, je jímána z mělké studny a zachycuje nečistoty z okolí. Srážky v dřívějších letech je však pomáhaly odplavovat.

„Jsme optimisté a věříme, že jsme problém vyřešili. Ale je to příroda, takže nelze nic tvrdit s jistotou,“ upozornil Bláha.

Většina pítek nefunguje kvůli mrazům či rekonstrukcím

Zprovoznění Ottovky vítá i město, protože pramen byl velkým turistickým lákadlem.

„Je to symbol lázeňství a minerálních vod v Luhačovicích,“ podotkl místostarosta Jiří Šůstek.

Ottovka je jedním z mála luhačovických pramenů, který bude k dispozici i přes zimu. Většina zdrojů pítek, jež nejsou v interiérech budov, totiž zůstává kvůli mrazům mimo provoz.

K pití je momentálně Aloiska v parku nad lázeňským areálem a nově také pramen Nový jubilejní v centru lázeňského areálu.

„Ten běžně teče od jara do podzimu. Letos jsme tam udělali technický zásah. Využíváme topných kabelů, aby voda v trubkách nezamrzala,“ sdělil výkonný ředitel lázní Jiří Dědek.

Nový jubilejní má návštěvníkům vynahradit oblíbenou Vincentku, která je kvůli rekonstrukci kolonády a haly nepřístupná minimálně do léta 2019 (viz též Chyba při výběru firmy zpozdí rekonstrukci kolonády v Luhačovicích).

Lidé momentálně musejí oželet rovněž pramen sv. Josefa, který se nachází u kostela.

„Renovuje se pítko i přívod a odvod minerální vody. Po rekonstrukci zůstane vše přístupné veřejnosti,“ informoval Martin Plachý, jednatel hotelu Miramare, který pramen spravuje.

Hala Vincentky získá interaktivní expozici

Do velké opravy památek v centru areálu se pustily lázně letos na podzim. Aktuálně dělníci dokončili bourací práce a začínají se stavebními úpravami. Ty mají dominantám areálu vrátit jejich původní vzhled.

„Po skončení revitalizace budou moci lázeňští hosté a návštěvníci areálu ocenit nejen samotnou úpravu budov. K dispozici bude nově například interaktivní relaxační expozice,“ informoval Bláha.

Tato expozice vznikne v patře haly Vincentka a bude věnována minerálním vodám. Další novinkou bude pítko s Vincentkou přímo v kolonádě v místě už nevyužívaného pramene Amandka.

Hala či galerie by měly být hotovy do června příštího roku, kolonádu jako celek pak řemeslníci dokončí do října.

„Tato část lázní si to opravdu zaslouží. Víme, že s přípravou rekonstrukce bylo dost komplikací, protože objekty leží v památkové zóně. Velmi vítáme, že se do toho lázně pustily,“ dodal místostarosta Šůstek.