Chceme se dohodnout, říkají Luhačovice i lázně. Spor o park ale trvá dál

„Navrhli jsme něco, co je pro nás obrovský ústupek. Chceme městu výrazně zlevnit užívání parku. Ale ještě je předčasné to medializovat,“ uvedl generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha.

Radnice je sdílnější. A zklamaná. Na jednání s vedením lázní šla s návrhem, že ročně zaplatí údržbu parku za 2,5 milionu. K tomu si ponechá i starost o veřejné osvětlení a odvoz odpadků, což je dalšího půl milionu.

„Počítáme s tím, že by to platilo pro letošní rok. Mluvili jsme i o možné platbě zpětně za poslední dva roky. To je ale věc pro jednání,“ uvedl místostarosta Luhačovic Radomil Kop.

Do čtvrtka čekal na reakci akciové společnosti Lázně Luhačovice. „Ještě nebyl čas ji projednat podrobně, ale první dojem je, že je to pro nás likvidační. Kromě údržby chtějí i nájem a investice do parku,“ uvedl místostarosta krátce poté, co vyjádření lázní obdržel.

Jednání ale budou pokračovat, obě strany si vzaly k srdci radu soudce Okresního soudu ve Zlíně, k němuž spor dospěl loni v prosinci. Dal jasně najevo, že dohoda je nejrychlejší a nejlevnější možné řešení.

„Pokud bude spor hnán do krajnosti, jsem si jistý, že skončí až u Ústavního soudu a to bude stát nemalé prostředky,“ upozornil tehdy soudce Tomáš Pavlíček (viz též Dohodněte se, vzkázal soud lázním a Luhačovicím ve sporu o údržbu parku).

Město údržbu soukromého parku podle soudce platit může

Jádro problému je v tom, že pozemky, které tvoří lázeňský park, patří akciové společnosti. Ta ho udržuje, jenže kromě jejích klientů jej využívají i hosté konkurence, obyvatelé města a turisté.

Soud vyřkl dvě informace, které jsou pro řešení podstatné. Lázním dal za pravdu v tom, že jsou v nevýhodě, pokud mají investovat do údržby něčeho, z čeho profitují i jiné subjekty. Zároveň zbavil město obavy, že bude-li přispívat na údržbu soukromého areálu, dopustí se nedovolené podpory podnikání.

„To je pro nás naprosto zásadní. Nebráníme se tomu, abychom na údržbu přispívali, potřebovali jsme ale znát jasný právní názor,“ doplnil Kop.

Zároveň má však dohoda obsahovat klauzuli o tom, že město bude platit údržbu, ale nic víc.

„Má to znamenat, že nás lázně nebudou žalovat o nájem a další částky,“ potvrdil radní Marian Ležák. To se však v prvním kole prosadit nepodařilo.

Už loni zastupitelstvo schválilo částku 1,5 milionu, současný návrh tak je o milion vyšší a má odpovídat částce, kterou lázně za údržbu areálu platí technickým službám.

Na letošní rok má město potřebné peníze v rozpočtu, pokud by mělo platit i zpětně, už by to byl problém. Dalších pět milionů by hledalo obtížně, protože na jaře spustí nákladnou rekonstrukci jednoho ze sídel úřadu, na Masarykově ulici.

„Spor už ale dospěl tak daleko, že padala slova o uzavření parku a to si neumím představit. To bych vnímal jako osobní selhání,“ uvažoval Kop.

Situace se pro lázně zásadně změnila v posledních letech. Zatímco před koncem tisíciletí spravovaly prakticky všechny ubytovací kapacity ve městě, nyní jich mají jen třetinu. Rozrostla se konkurence, i nabídky ubytování v soukromí.

Lázně Luhačovice (4. 2. 2014):