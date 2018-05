Karlovy Vary jsou přichystané. Lázeňská sezona může začít

Podle primátora Petra Kulhánka letos zřejmě bude pokračovat dvouletý trend a počty lázeňských hostů z tuzemska i zahraničí budou vzrůstat.

„Portfolio lázeňských hostů je dnes vyrovnané mezi hlavní skupiny, tedy Českou republiku, Německo a Rusko. Myslím si, že tam bude nárůst stále zaznamenatelný. Předpokládáme, že bude přibývat také klientela z Ukrajiny, která v podstatě restartovala svůj zájem o Karlovy Vary. Určitě vnímáme i to, že město bude cílem jedno až dvoudenních návštěvníků z celé řady asijských zemí,“ uvedl.

Před zahájením lázeňské sezony město už tradičně prověřilo, zda je vše v pořádku. Radní konstatovali, že viděli jen drobnosti. S těmi si má poradit úklid.

Symbolem Karlových Varů je Vřídlo, které po zimní přestávce opět vyvěrá v provizoriu před kolonádou, a to kvůli jejímu špatnému technickému stavu a chystané opravě.

„Ve vřídelní kolonádě se nacházejí celkem čtyři pítka, z čehož dvě jsou v havarijním stavu. Nyní připravujeme zadávací a výběrové řízení na přesun speciální technologie pod kolonádou, abychom mohli začít s rekonstrukcí,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Takzvaná krenotechnologie se má vystěhovat do speciálních kontejnerů po prázdninách a vše se vrátí zpět od začátku příští lázeňské sezony. „Vřídlo v současné době vyvěrá jen do tří metrů, což je kvůli povětrnostním podmínkám a novým fasádám okolních domů. Vše hlídáme, a pokud by přišel silnější vítr, vývěr snížíme. Na noc je Vřídlo stažené třeba jen na probublávání a zahřívání mísy,“ popsal náměstek.

V bezprostředním okolí nejteplejšího pramene se ale vylepšení dočkalo Divadelní náměstí, kde najdou řidiči nově vyznačená stání. Divadlo samotné prochází za plného provozu rekonstrukcí střechy, která dostane novou břidlici ze Španělska. Do nové lázeňské sezony tak budova vstupuje obalená v modré ochranné síti.

Výběr z programu zahájení lázeňské sezony Pátek, 4. 5.

16.30 Mlýnská kolonáda předání pískové sochy T. G. M.

19.00 Císařské lázně hraná prohlídka města

19.30 Karlovarské měst. divadlo slavnostní večer města

22.00 - 24.00 Light Art, PÁ Mlýnská kolonáda, SO T. G. M. u pošty show malování světlem

Mlýnská kolonáda předání pískové sochy T. G. M. Císařské lázně hraná prohlídka města Karlovarské měst. divadlo slavnostní večer města Light Art, PÁ Mlýnská kolonáda, SO T. G. M. u pošty show malování světlem Sobota, 5. 5.

10.00 Mlýnská kolonáda žehnání pramenům

15.00 Letní kino - Smet. sady Průvod Karla IV.

15.00 - 18.00 Dvořákovy sady Slavné osobnosti historie ve Dvořákových sadech, promenáda osobností, které ovlivnily historii města

19.30 Karlovarské měst. divadlo Karneval zvířat, představení žáků ZUŠ a KSO

Mlýnská kolonáda žehnání pramenům Letní kino - Smet. sady Průvod Karla IV. Dvořákovy sady Slavné osobnosti historie ve Dvořákových sadech, promenáda osobností, které ovlivnily historii města Karlovarské měst. divadlo Karneval zvířat, představení žáků ZUŠ a KSO Neděle, 6. 5.

17.00 sv. Linhart Sinatrovské slavnosti

sv. Linhart Sinatrovské slavnosti Další akce

Smetanovy sady - Řemeslný jarmark, tvořivé dílny pro děti. Na kolonádách, v parcích a na pěších zónách se představí čeští a regionální umělci. Dále Jarní porcelánové slavnosti a Food Festival. Kompletní program na www.mmkv.cz

Nepříjemnou zprávou pro vedení radnice se nyní stala výzva soukromého majitele, kterému patří pozemek takzvaného lomu pod barokním děkanským chrámem sv. Máří Magdalény u Vřídelní kolonády. Ten si město před časem pronajalo a vytvořilo na něm odpočinkové prostranství připomínající park. „Původní ošklivá ohrada zmizela, jsou tu vzrostlé stromy a Správa lázeňských parků tady obhospodařuje nějaké záhony. Překvapilo nás, že jsme dostali výzvu od majitele, abychom mu pozemek navrátili zpět,“ řekl primátor.

Město ho má přitom uvést do původního stavu, a to do konce října. Vedení radnice se nyní chce s majitelem spojit a na důvody výzvy se ho zeptat. „Stavební povolení na toto místo zatím určitě vydané není. Víme, že tu byl před nějakými osmi nebo deseti lety záměr týkající se výstavby poměrně masivního objektu, ale ten neprošel,“ uvedl Petr Kulhánek.

Návštěvníci, kteří se vydají oslavit novou lázeňskou sezonu, se mohou těšit na rozkvetlé město. Podle ředitele Správy lázeňských parků sice už neuvidí narcisky, mohou se ale těšit pohledem na sakury či tulipány. „Chytáme se vysazovat přes sto tisíc letniček, to ale uděláme až po 15. květnu, tedy po zmrzlících. Stejné je to i v případě květinového data u hlavní pošty, na které používáme sukulenty. Ty jsou náchylné na mrazíky,“ vysvětlil.

Zaměstnanci správy začali už v pondělí rozvážet po lázeňské části Karlových Varů tradiční palmy, které přečkaly zimu ve skleníku. V rozvozu budou nyní pokračovat i v dalších částech města.