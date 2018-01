Stezky v Krkonoších dostanou na jaře pět lávek od studentů ČVUT

Nové lávky nahradí dosluhující konstrukce, které jsou již ve špatném technickém stavu. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) loni vytipovala 12 takových lávek, které bude v nejbližší době potřeba nahradit. Pět z nich si vybrali vedoucí ateliérů Ústavu navrhování II z ČVUT a nabídli je svým studentům jako zadání pro volitelný nebo realizační projekt.

„Správa KRNAP obnovuje horské stezky a lávky průběžně. Pravidelně kontrolujeme jejich stav a opravujeme je. Tady se potkal náš záměr s nabídkou od ČVUT,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Projektu se účastnili studenti z ateliérů Hlaváček, Kordovský, MáMA, Seho a Zavřel. Každý si vybral jednu lávku. Studenti vypracovali několik návrhů. Z nich pak vybrali jeden, který vlastními silami zrealizovali a v lednu ho postavili před budovou fakulty.

„Nejde jen o to, naučit adepty architektury pracovat s dlátem, pilkou či vrtačkou, ale na vlastní kůži zažít odpovědnost za vlastní rozhodnutí, co v realitě znamená čára na papíře, jak to chodí na stavbě a jak je dlouhá cesta od idey k hotovému dílu,“ vysvětlila koordinátorka projektu Hana Seho.

Lávky zůstanou na nádvoří Fakulty architektury ČVUT do jara. Pak je znovu rozloží a převezou do Krkonoš, kde budou během jarních měsíců nainstalovány. Překlenou Rennerův potok v Malé Úpě nebo Čistou poblíž Hrnčířské boudy. Tři lávky zamíří do okolí Špindlerova Mlýna - dvě do okolí Knínových bud, třetí překlene úžlabí Medvědího dolu poblíž Medvědí boudy.

Výrobu a instalaci lávek zaplatí Správa KRNAP. Každá by měla přijít zhruba na 100 tisíc korun. „Celkem počítáme s částkou okolo půl milionu,“ dodal Drahný.