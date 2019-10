Ústí nad Labem uvažuje o lávce na Střekov, chce dostat turisty do centra

Lávka pro chodce a cyklisty by mohla v budoucnu spojit střekovské nábřeží s prostorem za ústeckým hlavním nádražím. Záměr schválilo vedení krajského města a na projektovou dokumentaci vyčlenilo 4,8 milionu korun. Pokud vše půjde podle plánu, měla by stavba začít do tří let.