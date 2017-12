Majitel „lávky smrti“ ve Zlíně zůstává záhadou, nikdo se k ní nehlásí

Vlečka už delší dobu není využívaná, a i proto je ve špatném stavu. Prkna, která most kryjí, jsou prohnilá. Někde úplně chybí. Do opravy se ale nikdo nehrne, protože by tím mohl přiznat svůj díl odpovědnosti za neštěstí. Všichni, komu by most mohl patřit, shodně tvrdí, že jejich není.

Majitelem vlečky, tedy kolejí a železničního svršku, je však zcela jistě společnost MH Investment.

„Koupili jsme všechny vlečky v areálu. Tvrdíme ale, že most už nepatří nám, zřejmě je magistrátu,“ reagoval jednatel firmy Petr Gremlica, podle něhož jde o „neobvyklou situaci“ a záležet bude i na výkladech právníků.

V katastrální mapě most nemá vlastní parcelní číslo. Navíc byl postaven před desítkami let ještě za existence státního podniku Svit a je otázka, jestli k němu vůbec existuje nějaká dokumentace.

Zlínská radnice rázně odmítá, že by jí lávka patřila.

„V žádném případě není v našem majetku. Kdyby byla, tak by město nedopustilo, aby byla v tak špatném stavu,“ ohradil se mluvčí Zdeněk Dvořák.

Magistrát si podle něho už dříve nechal zpracovat evidenci všech mostů a mostků ve Zlíně a prštenská lávka mezi nimi není.

V katastrální mapě je označena řeka Dřevnice pod lávkou s přilehlými břehy, které patří Povodí Moravy.

„Most není náš a nevíme ani, čí by mohl být,“ podotkl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Drážní úřad: Most by měl mít stejného vlastníka jako dráha

Případ už se dostal i k Drážnímu úřadu, který eviduje všechny železniční tratě v zemi, včetně jejich majitelů a provozovatelů.

„Podle dostupných informací by měl být most součástí dráhy, a tudíž by měl mít stejného vlastníka,“ sdělil mluvčí úřadu Martin Novák.

To by tedy ukazovalo na MH Investment. Současně ale Novák upozornil, že ani Drážní úřad neví, komu most, tedy pozemky pod tratí, patří. V jeho evidenci je majitelem vlečky ještě firma SVP 2008 se sídlem v Praze, provozovatelem pak společnost Alpiq Generation, jež má v baťovském areálu teplárnu.

„Nemáme s vlečkou vůbec nic společného,“ odmítla to mluvčí Alpiq Generation Markéta Čapková.

Nejdůležitější tak budou závěry policie, která už vyslechla některé zástupce firem.

„Oslovili jsme příslušné instituce za účelem zjištění majitele mostu a čekáme na zpětnou vazbu,“ řekla mluvčí policie Lenka Javorková.

Policie zatím ještě přesně neví, jak se muž do řeky dostal. Nabízí se však možnost, že chtěl přejít přes most a spadl do vody. Někteří lidé si tudy zkracují cestu, protože most nebyl před neštěstím uzavřený. Teď na zákaz vstupu upozorňují policejní pásky.