Rokycanskou třídu překlene lávka pro pěší, přecházení bude bezpečnější

Místo podchodu u trolejbusových zastávek pod Rokycanskou třídou v Plzni, který za dobu existence podle místních snad nikdo nikdy nepoužil, vyroste nad silnicí lávka.

Teď budou odborné komise vybírat, jaká by se tam nejvíce hodila. Před oči odborníků půjdou k posouzení podle zjištění MF DNES dva návrhy. Názory komisí i vedení městského obvodu Plzeň 4 by se rada města měla zabývat na jednání koncem dubna.

„Plánovaná lávka je opětovným propojením ulic, které před lety přerušila Rokycanská třída. Lávka opět spojí Rodinnou a Sousedskou ulici,“ uvedl po pondělním jednání s náměstkem primátora pro dopravu Petrem Náhlíkem doubravecký starosta Michal Chalupný.

Nad Rokycanskou třídou může vyrůst nenápadná lávka, ale i tubus, skrz jehož konstrukci je vidět. Ten na řidiče může působit jako symbolická vstupní brána při cestě do centra města od Prahy.

Petr Náhlík řekl, že stavět lávku v místech, kde je už hotový podchod, není nic jednoduchého. „Kvůli podchodu se s některými sítěmi v minulosti uhýbalo, aby pod silnicí mohl podchod vzniknout. I když vybudování lávky na první pohled vypadá jednoduše, ve skutečnosti je to složité kvůli tomu, co je pod zemí. Musíme přesně vědět, jaké sítě bude nutné přeložit, jak nákladné to bude,“ vysvětlil Náhlík.

Tím, že je lávka plánovaná v úrovni původních ulic, chodcům bude lehce přístupná. V současné době podchod u trolejbusových zastávek nikdo nepoužívá. Lidé raději přebíhají přes frekventovanou čtyřproudou silnici, která má uprostřed široký zelený pás se stromy doplněný o zábradlí. Tím lidé prolézají.

Se stavbou lávky by se mohlo začít v roce 2020

Pokud rada města bude v dubnu s lávkou přes Rokycanskou třídu souhlasit a budou na její přípravu uvolněny peníze, úředníci zahájí práce na dokumentaci pro územní řízení a později stavební povolení.

„V případě, že vše bude bezproblémové, realizaci bych viděl v roce 2020, dokončení o rok později,“ uvedl náměstek Náhlík.

Jak nakonec bude vypadat lávka nad Rokycanskou třídou? Bude záležet na pohledu lidí, kteří budou mít rozhodující slovo. Náměstek primátora Náhlík to srovnává s právě budovaným autobusovým terminálem u hlavního vlakového nádraží.

„I tam jsme si mohli hrát s dominantní architekturou, které by si všiml každý. Druhou možností bylo technicistní řešení, kdy dominantami zůstanou kopule budov nádraží a soudu, což dostalo přednost. S lávkou na Rokycanské to je podobné. Může tam vyrůst lávka připomínající bránu do města, stejně tak lehounká konstrukce, která téměř nebude vidět,“ uvedl Náhlík.

Jednodušší varianta lávky by vyšla asi levněji než konstrukce otevřeného tubusu. Na dražší tubus by technicky nebylo možné ani v budoucnu přimontovat billboardy a reklamy. To u jednoduššího provedení lávky naopak nebude problém, pokud k tomu dá majitel souhlas.