Oprava chebské lávky do Hájů konečně začne, bude ale dražší

„Projekt je hotový, brzy budeme znát harmonogram prací. Opravu bude zajišťovat městská společnost Chetes. Problémem je, že specializovaná firma, která dělala revizi a poté i projekt na opravu kovové konstrukce, objevila při podrobném průzkumu další poškození. Uvidíme, zda se nějaké další problémy neobjeví i při vlastní opravě. Pak by se termín dokončení samozřejmě posunul,“ uvedl starosta Hrkal.

S větším poškozením souvisí i cena oprav. Zatímco na začátku se mluvilo o částce jeden milion korun, nyní už to vypadá, že za opravy radnice zaplatí možná až dvojnásobek.

„Nejideálnější by bylo postavit novou lávku. Jenže to nebude vůbec jednoduché. Přemostění totiž slouží jako nosná konstrukce pro jediný přívod pitné vody do čtvrti Háje. Také tudy vede splašková kanalizace. I kdyby se udělaly všechny přípravné práce na zemi, demontáž a montáž nového mostku je otázkou nejméně jednoho, dvou dnů. Vodu není problém vypnout a přistavit cisterny. Ale co s kanalizací? Zkuste lidem zavřít na dva dny záchody. To prostě nejde,“ vysvětlil starosta.

Podle jeho slov stojí za poničením kovové konstrukce velké teplotní výkyvy posledních let, solení v zimních měsících, ale i fakt, že tělesem lávky vede voda a kanalizace. „Bylo mi vysvětleno, že splašky vždy tu kovovou konstrukci trochu ohřejí a v kombinaci se solí pak koroze postupuje závratným tempem,“ dodal Hrkal.

Přibližně pět desítek metrů dlouhá lávka, která vede z Dyleňské ulice do ulic Blanické a U Trati v Hájích, překonává železniční trať vedoucí z chebského nádraží do Německa. Ta je zapuštěná pod úroveň okolního terénu. Lidé se nyní z centra dostanou pěšky do Hájů pouze přes silniční most v ulici Osvobození.