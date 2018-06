Přebíhání kolejí v Pardubicích zmírní nová lávka, stvrdila smlouva

Je středa krátce před 17. hodinou. U čtvrtého nástupiště brzdí rychlík Metropolitan od Prahy. Z jednoho vagonu vystupuje třicátník a šine si to k západnímu konci nástupiště. Pozorovateli je jasné, co bude následovat - hopsání přes koleje směr sídliště Dukla. Cedule s nápisy Zákaz vstupu a Vstup do kolejiště zakázán nechávají muže zcela v klidu. A stejně je to nejspíš i v jiné dny - za kolejemi má totiž zamknuté kolo.

Neuplyne ani deset minut a z druhé strany si to přes koleje zkracuje padesátník s jízdním kolem. Vzhledem k nadváze, pantoflím na nohou a těžkému nákladu nepůsobí mezi výhybkami právě hbitě. Nicméně rezignuje i na přece jen bezpečnější cestu ze čtvrtého nástupiště podchodem a přenese bicykl přes úplně všechny koleje rozlehlého nádraží. Nic na tom, že právě zdolal jednu z nejvíce frekventovaných tratí v zemi, po které každých pár minut jede vlak.

Jenže kde není žalobce, není ani soudce. Kolejiště málokdy někdo kontroluje. Jedna z mála kontrol se konala přesně před dvěma roky a její závěry nebyly překvapivé.

„Podle odhadů z kontroly v krajském městě přejde denně přes koleje asi stovka lidí. Mnoho lidí se dnes otočilo a šlo pryč, když vidělo policisty v uniformách. V Pardubicích se nám tam hodně pohybují kolaři. Tři lidé dostali pokutu na místě, jen malou částku. K tomu přistupujeme jen výjimečně, když mají sluchátka na uších nebo telefonují nebo se hádají a nejsou ochotní na pokutu přistoupit,“ uvedla v červnu 2016 koordinátorka bezpečnostní akce v Pardubicích Dana Rozová.

Oficiální trasa je o dva kilometry delší

Na druhou stranu se dá počínání lidí pochopit. Třeba pro obyvatele Dukly znamená přechod přes koleje poměrně znatelnou úsporu času. Po oficiální trase totiž musí ujít nebo ujet zhruba o dva kilometry více. Právě oni tak zřejmě nejvíce uvítají informaci, že nad kolejištěm v dohledné době vyroste nadchod.

„Lávka bude začínat na kraji nástupišť u budoucího terminálu B pro linkovou dopravu a vyústí v ulici K Vápence, tedy kousek od sídliště Dukla. Spojit tyto dvě lokality je více než nutné, většina lidí si totiž cestu ze sídliště zkracuje přes koleje, což není zrovna bezpečné. Lávka by pak měla být dlouhá přibližně 240 metrů a pro větší komfort cestujících na ní bude možné zakoupit jízdenky na vlak,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

První snahy o lávku jsou už pořádně zaprášené. Jejich symbolem je sedm zelených obřích pilířů, které se desítky let pnou nad kolejištěm, ale nikdy nesloužily zamýšlenému účelu. Až nyní se věci dávají do pohybu. Radní Pardubic totiž už schválili smlouvu o postoupení práv a povinností při stavbě lávky. Jejím podpisem se stavba oficiálně stává součástí projektu Modernizace železničního uzlu Pardubice a tím také investicí Správy železniční dopravní cesty. Práce by měly vypuknout už příští rok.

„Město mělo za úkol zpracovat dokumentaci do úrovně územního rozhodnutí na lávku spojující Palackého třídu s ulicí K Vápence a zároveň toto územní rozhodnutí získat. Po mnoha úpravách textu a vydání nového územního rozhodnutí daného změnou vzhledu lávky rada města schválila podobu smlouvy,“ uvedla Dvořáčková.

Ta je spokojená i s tím, že se městu podařilo prosadit lepší vzhled nadchodu dle návrhu opozičního zastupitele za Pardubáky architekta Milana Košaře. „Až bude rekonstrukce hotová, Správa železniční dopravní cesty předá lávku do majetku města s tím, že například navigační a informační systémy zůstanou v majetku SŽDC,“ dodala náměstkyně.

Radní města si také pochvalují, že jim vyšla spolupráce se SŽDC. Podle nich to není právě obvyklé. „Po desítkách let se nám povedlo propojit a dát dohromady dva důležité projekty. Jedním z nich je celková rekonstrukce železničního uzlu, kterou provádí stát, a druhým je právě lávka,“ řekl zastupitel a poslanec za ANO Martin Kolovratník.

„Spojení má dvě výhody. Práce a omezení na koridoru proběhnou zároveň. Z pohledu města také dojde k funkčnímu propojení obou městských částí kolem nádraží. Na severu bude spojeno přednádraží a autobusový terminál a na jihu naváže přímo na lávku budoucí parkovací dům,“ dodal Kolovratník.

Správa železniční dopravní cesty již má na rekonstrukci vlakového nádraží vysoutěženého projektanta. Vybrány byly sesterské firmy Sudop Praha a Sudop EU. Modernizace železničního uzlu má vyjít zhruba na čtyři miliardy korun. Přístup na nástupiště bude nově bezbariérový, přibude zde páté nástupiště a také budou vyměněny koleje.