Stavba lávky přes koleje v Chebu se komplikuje, lidé dál obíhají nádraží

Postavit takové přemostění, které by splnilo požadavky na bezpečnost, by však bylo drahé. Mluví se o částce přes 100 milionů korun, což by byl dvojnásobek původně zvažované sumy.

Pokud se město nedohodne se železničáři, čeká zastupitele zásadní dilema. Musí rozhodnout, zda by se za takových podmínek lávka vůbec stavěla. V každém případě chce radnice ještě letos nechat nefunkční most zlikvidovat a lidem ze Švédského Vrchu zajistit bezpečnou cestu do města.

„Na demolici lávky máme v rozpočtu připravených 15 milionů korun. Jsou v tom peníze jak na samotnou demontáž a snesení konstrukce, tak na železniční výluky, které bude muset město hradit,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.

Při odstranění železné konstrukce dlouhé přibližně tři sta metrů bude v Chebu pracovat jeden z největších jeřábů v republice.

Kudy na Švédský Vrch?

Dalším úkolem radnice je zajistit lidem, kteří na Švédském Vrchu žijí, bezpečnou cestu do města. Nyní totiž pěší musí celé nádraží obcházet. Mohou jít po silnici, kde však zčásti chybí chodníky, nebo je možné do města dojít podél kolejí po stezce z panelů.

Jenže okolí cesty je nepřehledné, zarostlé houštinami a nálety. Nakonec ještě chodce čeká frekventovaná silnice vedoucí na jihovýchodní obchvat, kterou musí u železničních viaduktů přejít.

„Chtěli bychom tady vybudovat kvalitní stezku, která by lidi přivedla podél kolejí až k obytným domům. Trasa však vede převážně po pozemcích Českých drah. Než tam začneme něco dělat, je třeba se s tím nějak vypořádat, například pozemky vykoupit. Pak bude možné přístupové území na Švédský Vrch celkově zrevitalizovat, udělat zde parkové úpravy, aby procházka byla příjemnější a bezpečnější,“ doplnil Pospíšil.

Kromě toho také plánuje, že chodník, který ve Vrázově ulici vede pod železničními viadukty, přeloží na druhou stranu a od silnice oddělí zábradlím. Tím odpadne složité kličkování chodců přecházejících mezi auty. V rozpočtu je k tomuto účelu připraveno pět milionů korun.