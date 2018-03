VIDEO: Obří jeřáb rozebírá zchátralou lávku přes chebské nádraží

„Práce jsou náročné, zejména s ohledem na rychlost a přesnost,“ uvedl koordinátor akce Miroslav Kalaš ze společnosti APB Plzeň.

„Během výluky, které trvá od 23:45 do 3:15, jsme stihli snést tři díly mostní konstrukce a dvě podpěrné věže. Hmotnost jednotlivých dílů byla od osmi do dvanácti tun a maximální rádius čtyři desítky metrů,“ doplnil.

Dále uvedl, že v současné době mezi kolejemi chebského nádraží pracuje jeřáb Demag AC 200, který unese až dvě stovky tun. Ve středu nad ránem jeřáb snese další čtyři podpěrné věže a tři díly mostní konstrukce. Zmizí také schodiště směrem k sídlišti.

Kromě precizní práce jeřábníka je podle Kalaše důležitá i samotná příprava stavby. „Práce musí jít od ruky, jinak bychom to ve vymezeném čase nestihli,“ konstatoval koordinátor.

Do Chebu však dorazí také jeden z největších jeřábů v republice, Demag AC 500/2, který unese předměty o váze až pět set tun. Pracovat zde bude koncem příštího týdne.

Kvůli demolici lávky je na trase Cheb – Plzeň do 16. března nutné počítat s nočními výlukami, od 17. do 26. března pak s výlukami celodenními. Přestože na nádraží dojde k omezení provozu, podle vyjádření Českých drah by se práce na demontáži lávky cestujících dotknout neměly, případně jen minimálně.

Lidé musejí nádraží obcházet

Demontáž, snesení a odstranění mostu přijde město na více než čtyři miliony korun. Kolik bude muset radnice uhradit za výluky, ukážou až následné kalkulace. Podle chebského starosty Zdeňka Hrkala by to mohlo být přibližně sedm milionů.

„V rozpočtu máme připraveno patnáct milionů, k tomu bychom mohli získat přibližně dva miliony za železný šrot. Co zbude, využijeme například při úpravě přístupové cesty na Švédský vrch,“ upřesnil starosta.



Lávka původně sloužila pro zaměstnance železničního depa jako pohodlný přístup přes kolejiště. Postupně však byla prodlužována až do dnešní podoby, kdy ústí na Švédském vrchu. O tom, že její stav není dobrý, se v Chebu ví už dlouho. V létě 2016 ji město na základě statického posudku nechalo uzavřít. Do konstrukce totiž zatékala voda.

Lidé, kteří lávku využívali, tak nyní musí areál nádraží obcházet. Namísto třísetmetrového mostku absolvují cestu dlouhou přibližně dva kilometry podél frekventovaných silnic, na nichž zčásti chybí chodníky. Kdy a zda vůbec postaví město náhradní přemostění, není v tuto chvíli jasné.