Late night party v iQLANDII je zpět

Pokud jste ročník 2000 a oslavu osmnáctin máte již za sebou nebo jste již plnoletí nějaký ten pátek, určitě si nenechte akci ujít. V místním Planetáriu se můžete těšit na filmy „Ozonová Díra: Jak jsme zabránili apokalypse“, „Železná džungle“ nebo „Jane“. „Právě poslední zmíněný snímek je unikátním biografickým dokumentem o odkazu Jane Goodall, která svůj život zasvětila výzkumu primátů – šimpanzů. Filmy, které jsme zvlášť pro Late night vybrali, letos bodovaly na Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Olomouci, takže věříme, že se návštěvníkům budou líbit,“ říká Petra Zákravská, programová manažerka science centra.

Na Late night do Sexmisie

I letos se během akce podíváte do interaktivních expozic. V Kosmu procestujete Rudou planetu v Mars Roveru, posadíte se do přistávacího modulu Sojuz či se projdete Světelným tunelem. To, že děti nenosí čáp, už určitě víte, proto doporučujeme návštěvu kontroverzní Sexmisie. Z relaxačního prostoru – Matčina lůna – se dostanete do sekcí Já, My, Oni a Tabu. Dozvíte se tu například, proč má mladý člověk během dospívání takový chaos v hlavě, kde končí běžná sexuální „pikantnost“ a začíná úchylka nebo čí spermie je rychlejší, jestli gorilí, nebo ta lidská.



„V centru budou navíc otevřeny expozice GEOlab, TULaborka, Člověk, Smysly a Vodní svět, chybět nebudou speciality z makromolekulárního baru – například zmrzlina z piva nebo kaviár, ani osvědčená klasika – grilované klobásky, alko a nealko nápoje. Po celou dobu akce bude hrát DJ Chudoba.“ dodává Petra Zákravská.

Akce se uskuteční od 18 do 23 hodin, vstupné je 100,- Kč.

Více informací najdete na: www.iQlandia.cz