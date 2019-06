Lasvit vzdává hold předkům. V Novém Boru oživil historické sídlo sklářů

V domě s litinovými sloupy zůstali skláři i v poválečném období, kdy se sem nastěhovala sklářská škola a brusírna. Druhý dům z roku 1790 pak sloužil jako obytná budova.

„Říká se, že lepší je vyhořet, než se stěhovat. Ale daleko horší je opravit starý dům a pak se do něj stěhovat,“ svěřil se Leon Jakimič, prezident a zakladatel společnosti Lasvit. A i když byla rekonstrukce a samotná výstavba náročná, pro Lasvit byla i výzvou. „Rádi propojujeme tradici s inovací,“ dodal.

Nové sídlo je tak ukázkou vize, jak inspirovat svět a zároveň symbolem lásky ke světlu. Opravené roubenky navíc vkusně doplňují i zcela nové stavby. Jednou z nich je unikátní dům, který je obložený skleněnými dlaždicemi. Lasvit je vyvinul speciálně pro tuto stavbu. Návrháři se přitom nechali inspirovat tradiční břidlicovou taškou, která se používala při stavbách na Českolipsku už v dávné minulosti.

„Skleněný dům je jakousi ohromnou lampou ve městě a měl by být znakem obnovy a nového sebevědomí sklářství v regionu,“ přiblížil symboliku domu architekt Štěpán Valouch.

Architekti narazili na mnohá překvapení

Naproti skleněnému pak stojí černý dům obložený ve stejném stylu. Namísto skla ale použili architekti speciální černou cementovou obkladovou tašku. Postaven byl pro zkušební montáže skleněných instalací. Takový prostor dosud Lasvit nikde neměl.

Při budování nového sídla narazili architekti i na mnohá překvapení. Tím největším byla studna, která neexistovala v žádných historických záznamech. „Nezakryli jsme ji, naopak. Vytvořili jsme z ní zajímavý prvek přímo uvnitř budovy,“ upozornil Jiří Fiala, personální ředitel Lasvitu a manažer projektu.

Studna je 21 metrů dlouhá a návštěvníci vidí díky skleněné podlaze až na její dno. „Kdysi studna praskla, takže je bez vody,“ podotkl Fiala.

Roubenky patřily v minulosti Libereckému kraji, společnost je v roce 2013 odkoupila. Kraj na nové sídlo společnosti přispěl tři sta tisíci korun. Do tří let se chce společnost pustit i do opravy protilehlého domu a vytvořit tak jakýsi uzavřený komplex.

Společnost Lasvit vznikla v roce 2007 a proslavila se především skleněnými instalacemi na zakázku i unikátními kolekcemi svítidel a skla. Designéři spolupracovali s legendami českého sklářství jako je René Roubíček či Stanislav Libenský. Právě Libenského svítidla zachránil Lasvit z legendárního hotelu Praha.