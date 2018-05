Faktor proti Šestákovi. Bývalí spolužáci svedou boj o senátorské křeslo

Chodili spolu na základní škole do stejné třídy. Dokonce spolu v ZŠ Baarova v Budějovicích nějaký čas seděli v lavici. Teď jsou z nich soupeři v boji o senátorské křeslo.

Vyzyvatelem je Ladislav Faktor, hudebník, podnikatel, který také po pádu komunismu založil populární jihočeské rádio Faktor a je spojený s horskou chatou na Kleti. Post obhajuje bývalý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták. Oběma je 61 let.

V obvodě 14, do kterého spadá velká část Budějovicka a malá Jindřichohradecka a zahrnuje 54 měst a obcí, se tak schyluje k zajímavé konfrontaci. Volby do třetiny Senátu budou 5. a 6. října, stejně jako ty komunální. Kandidátů se jistě objeví více, ale Šesták s Faktorem jsou nyní hlavní favorité.

Faktor kandiduje jako nezávislý

Ladislav Faktor ještě ani pořádně nezačal sbírat podpisy pro kandidaturu a už jich má tisíc. To je dostačující počet, ale chce jich mít více. „Rád bych získal další tisícovku, abych měl větší zpětnou vazbu. Oficiálně začneme sbírat až příští týden. Dosud jsem jen rozdal pár archů přátelům a jeden z nich mi brzy vrátil hned sto podpisů. Z takových reakcí jsem nadšený,“ uvádí Faktor.

Ladislav Faktor zvažoval kandidaturu rok.

Kandidovat se rozhodl jako nezávislý. „Tím nevylučuji, že mě nějaká strana či hnutí může podpořit, ale pro mě jako nezávislého to nebude znamenat žádný závazek, což považuji za důležité,“ upozorňuje Faktor.

O kandidatuře přemýšlel přibližně rok, v klidu ho nenechává nálada ve společnosti a politický vývoj v zemi. „A nejde jen o komunisty a jejich vliv, ale i další lidé a uskupení mají k této straně ideologicky blízko a z toho se vůbec nemůžu radovat. Proto jsem se rozhodl zvednout z křesla a něco s tím dělat,“ vysvětluje. Když to oznámil svým blízkým a rodině, reakce byly různé. Někteří mu říkali, že se zbláznil, ale většina ho podpořila.

Podpisy pod petici na podporu kandidatury sbírá i Jiří Šesták z hnutí Občané pro Budějovice. „Už je jich dost. Ale stále chodím mezi lidi a sbírám,“ říká.

V obvodu číslo 14 byl před ním třikrát po sobě senátorem Jiří Pospíšil z ODS. Před šesti lety se po prvním kole zdálo, že bude nadvláda občanských demokratů pokračovat, když zvítězil s náskokem skoro tří tisíc hlasů současný poslanec Jan Zahradník. Ve druhém kole však byla celková účast o poznání menší a naopak o více než dva tisíce hlasů (celkem 11 495) zvítězil Šesták. Nejvíce voličů je z Budějovic, dále pak z Třeboně, do obvodu spadá třeba Dolní Bukovsko, Rudolfov či Ledenice.

Oba kandidáti jsou patrioti a chtějí se v Senátu věnovat i lokálním tématům. Šesták tak například dlouhodobě tlačí přípravu stavby obchvatu Lišova a Štěpánovic na hlavním tahu z Budějovic do Třeboně. Je i předsedou sdružení pro obchvat. „Podle mých informací by se ještě letos mohlo začít s výkupy pozemků a do dvou let se stavbou. Úspěchem sdružení, které jsme založili se starosty dotčených obcí, je, že Ředitelství silnic a dálnic vyslyšelo náš námět na přípravu úprav nebezpečného úseku mezi Vranínem a Třeboní. I zde jsou přípravné práce v plném proudu,“ zmiňuje Šesták.

Jako bývalý dlouholetý ředitel Jihočeského divadla se chce také zaměřit na přípravu nového kulturního centra na budějovickém Mariánském náměstí. Tam už před půl stoletím plánovali vybudování divadla, z čehož sešlo, ale v posledních měsících se o novém projektu opět začíná hodně mluvit.

Čekají se další soupeři

Právě Šesták souboj s Faktorem glosoval tak, že je to především pěkná vizitka pro budějovickou Baarovku, kam spolu chodili do stejné třídy. Oba dva však mohou očekávat další soupeře, výraznou tvář bude chtít určitě nasadit hnutí ANO, silné zástupce jistě představí i lidovci a ČSSD, za které před šesti lety kandidovala současná hejtmanka Ivana Stráská, jež byla třetí. Rozhodnutá zatím není ani ODS, kde není vyloučeno, že podpoří právě Ladislava Faktora.

Volební účast v roce 2012 byla v prvním kole necelých 40 procent, ve druhém už jen 18,5 procenta. Voličů v okrsku je přibližně 115 tisíc.