Narozeniny slavil jako Stalin. Herci Duškovi přálo vyprodané hlediště

Zdálo se, jako by ještě pokračovala tragikomedie Leninovi balzamovači, když před jevištěm vytryskl zářivý ohňostroj. Působivá scéna totiž trochu připomínala Rudé náměstí při oslavách VŘSR.

Vzadu za světelnými gejzíry navíc stáli V. I. Lenin, Naděžda Krupská, L. B. Krasin a především J. V. Stalin. Samozřejmě to byli jen herci z Divadla F. X. Šaldy.

Ale veškerá páteční sláva patřila v Malém divadle pouze jednomu z nich, Ladislavu Duškovi. Ovací vestoje od diváků a gratulací od kolegů se dočkal bezprostředně po skončení Leninových balzamovačů, kdy ho ještě zdobil kostým krvavého diktátora J. V. Stalina.

V den úspěšné a znovu beznadějně vyprodané inscenace Verna Thiessena oslavil Dušek v mírném předstihu své 75. narozeniny, které připadnou na 14. června.

„Opravdu jste mě překvapili. V libereckém divadle jsem třicet let a mám tady nejlepší kolegy, jaké jsem si mohl přát,“ uvedl oslavenec.

Dušek tvoří nerozlučnou dvojici s Helšusem

Dušek se v Liberci potkal s Václavem Helšusem, jemuž připadla v balzamovačích role Lenina. Právě s Helšusem spojuje Duška dlouholeté přátelství. „Když hrajeme s Láďou silvestrovská představení, vždycky se moc těším, čím mě překvapí, co vymyslí a vyvede,“ uvedl již dříve na konto svého generačního souputníka Helšus, v současné době nejuznávanější liberecký herec.

Dušek se podobně jako Helšus objevil v uplynulých letech v televizních detektivních seriálech. Diváci si ho pamatují rovněž z epizody seriálu Vyprávěj, kdy při brutálním zásahu proti studentům na Národní třídě v roce 1989 ztvárnil jednoho z velících důstojníků komunistické policie.

Ve volební místnosti v pyžamu a pantoflích

Mezi gratulanty v hledišti Malého divadla se nacházel i Jiří Wachsmuth, bývalý lékař záchranky. Právě k němu se váže příběh dokládající, že Duškův život se neomezuje pouze na divadlo.

Několik let poté, co populární herec i liberecký politik překonal těžký úraz zapříčiněný pádem z jeviště, ho postihl další vážný zdravotní problém. V říjnu 2013 se Duškovi při zasedání kulturního a památkového výboru na Krajském úřadu v Liberci ucpala cévka k mozku, vrávoral a ztrácel vědomí.

Záchranka převezla herce a městského zastupitele do nemocnice. Když se mu ulevilo, zajímal se o to, jestli může odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. „Řekli mi ale, že volební seznamy už mají uzavřené, a už to nejde,“ uvedl Dušek.

Herec se nevzdal, a zařídil si u lékaře, aby ho z nemocnice na chvíli pustili. Zatelefonoval příteli, doktorovi Wachsmuthovi. Ten pro něj přijel autem a doprovodil ho do volební místnosti v Lesní ulici v Lidových sadech, kde Dušek bydlí.

Herec z nemocnice odkráčel v pantoflích, pyžamu a županu. Mohl si samozřejmě říct o normální oblečení, ale chtěl upozornit na to, že v nemocnici volit nesměl. „Lidé ve volební místnosti se zhrozili se a možná si mysleli, že jde o nějakou provokaci,“ podotkl Dušek.

Hektická volba ho vyčerpala, síly mu ale vrátila infúze, kterou po návratu do nemocnice dostal. To, že nakonec přece jen odvolil, mu psychicky pomohlo. „Měl jsem pořád v hlavě slova prezidenta Zemana, že každý kdo nevolí, je svým způsobem zbabělec,“ prohlásil Dušek.