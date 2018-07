Na Labi a Vltavě vznikne dvacet nových přístavišť pro rekreační plavbu

7:48

Vyrazit na loďce po řece a po pár kilometrech bezpečně zakotvit. Servis, který zatím zájemcům o plavbu po Labi v kraji chybí, by měl být dostupný do několika let. Ředitelství vodních cest ČR chystá výstavbu kotvišť pro osobní dopravu na dvou největších tuzemských řekách. Jeden přístav pro rekreační plavbu vyjde zhruba na 20 milionů korun