Po varně pervitinu zbyly v domech chemikálie, nikdo si s nimi neví rady

Národní protidrogová centrála v domech letos v dubnu zlikvidovala varnu pervitinu. Na místo přijeli i hasiči a za dohledu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z místa odvezli výbušniny, vysoce toxické jedy či metamfetamin. Jenže další tuny chemikálií v objektech zůstaly.

A řešení problému je v nedohlednu, všichni od něj dávají ruce pryč. Kyjovská radnice proto kvůli ochraně obyvatel připravuje kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, aby donutila inspekci konat.

„Postoupili jsme jí spisový materiál k případu. Inspekce ho však odmítla převzít s odůvodněním, že se jí případ netýká. Takové tvrzení považujeme za nezákonné,“ prohlásil mluvčí Kyjova Filip Zdražil.

Radnice si nechala vypracovat odborný posudek, z něhož plyne, že se v domech nachází větší, avšak blíže nespecifikované množství chemických látek. „Na části nádob totiž chybí popisky,“ vysvětlil Zdražil.

Vedení Kyjova si vyžádalo i stanovisko krajských hasičů, jenže podle nich nehrozí bezprostřední ohrožení lidí, a tudíž ani neexistuje důvod k zásahu.

Látky stále patří majiteli nemovitostí

Město, které může řešit případy jen v souvislosti s fyzickými osobami, tak prý nyní nemá žádné zákonné pravomoci, jak chemikálie odstranit.

„V případě, že bychom nechali látky odvézt, vystavujeme se riziku náhrady škody. Nyní totiž stále patří společnosti majitele nemovitostí,“ podotkl Zdražil.

Muž, který v domech bydlel, totiž nakupoval chemikálie právě na firmu. Proto Kyjov požaduje zásah inspekce.

Ta si však stojí za svým a tvrdí, že ani ona nemá kompetence k tomu, aby látky odvezla. Podle ní by totiž nešlo o „zásah proti firmě“. „Opakovaně jsme upozorňovali Městský úřad v Kyjově, že inspekci nepřísluší kontroly a řešení přestupků u fyzických osob. Tuto kompetenci má právě příslušný úřad,“ sdělila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

A zdůraznila, že inspekce je jen kontrolní a sankční orgán. „Nemáme technické zázemí, abychom fyzicky odstranili chemikálie z objektu,“ dodala.

Nicméně postoji kyjovské radnice experti rozumějí. Pokud by totiž nechala chemikálie odvézt bez potřebných pravomocí a dostatečného zdůvodnění, může se dostat do problémů. „Není možné jen tak někomu vzít něco, co mu patří. Logicky má pak dotyčný právo se bránit a požadovat odškodné,“ míní například advokát Miroslav Hájek.

Kraj tentokrát stav nebezpečí nevyhlásil

A tentokrát nepomůže ani kraj, který se v roce 2016 výrazně angažoval při podobném případu v Nedvědici na Brněnsku. V rodinném domě se tam půl roku po smrti majitele našlo velké množství nejrůznějších chemikálií, včetně těch radioaktivních.

Po požáru skladu skončilo 600 lidí v nemocnici Jednu z nejhorších ekologických katastrof v Československu zažil Kyjov 3. ledna 1988. Na severním okraji města zvaném Boršov vyhořel sklad hnojiv. Nad objektem se velmi rychle vytvořil mrak hustého čpavého dýmu, který se mísil s mlhou a šířil se do okolí. Ošetřeno bylo přes 600 lidí, někteří zůstali týdny v nemocnici. Komunistický režim se snažil událost ututlat. Zamořené území v Boršově se podařilo uvést do původního stavu až na začátku letošního roku.

Tehdejší hejtman Michal Hašek (ČSSD) ihned svolal bezpečnostní radu a na dva týdny vyhlásil na území obce stav nebezpečí. Odborná firma nakonec odvezla k likvidaci přes deset tun chemických látek a kraj zásah zaplatil ze svého krizového fondu.

„Také v případu Kyjova byl kraj od začátku aktivní. Hejtman Bohumil Šimek (ANO) byl bezprostředně po nálezu na místě, situaci řešil s vedením radnice a následně svolal mimořádné jednání bezpečnostní rady. Ta však jednomyslně nedoporučila vyhlášení stavu nebezpečí. Kraj tak aktuálně poskytuje intenzivní metodickou pomoc,“ řekla mluvčí hejtmanství Monika Brindzáková.

Policisté v Kyjově zasahovali dva dny. Na místo kromě hasičů a inspekce museli vyjet i pyrotechnici, kteří část třaskavin zlikvidovali na louce za městem.

Nyní se případem společně zabývají kriminalisté z Národní protidrogové centrály a jihomoravského policejního ředitelství. „Stíháme pět lidí, z toho jednoho vazebně. Až to trestní řízení umožní, poskytneme bližší informace,“ poznamenala mluvčí centrály Barbora Kudláčková.

V roce 2016 odváželi hasiči chemikálie z domu v Nedvědici