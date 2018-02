Bývalý žák se naboural do elektronické žákovské a přepisoval známky

Mladík tak překvapil současné žáky školy v Karlových Varech, ale i pedagogy a rodiče. Když se do elektronické žákovské knížky přihlásili, zjistili třeba to, že se některým dětem zhoršil prospěch. „Žákům byla změněna klasifikace či přidány různé poznámky,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Před kriminalisty, kteří případ vyšetřovali, stál nelehký úkol, zjistit, kdo za vším stojí. „Ke kybernetickému útoku totiž mohlo dojít z jakéhokoliv místa prostřednictvím internetu. Policisté provedli podrobnou analýzu provozně lokalizačních údajů z dotčených počítačových sítí a počítačových systému. Díky tomu zjistili poznatky, které ukazovaly na konkrétní osobu. Důkazy proti ní získali kriminalisté i následným operativním rozpracováním včetně zajištění techniky, které užila osoba k provedení tohoto kybernetického útoku,“ vysvětlil Žáček.

Mladistvý, jehož přesný věk policie neuvedla, je nyní obviněný z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a hrozí mu až jeden rok vězení.

„Takový kybernetický útok by se mladíkovi nepodařilo uskutečnit, pokud by zaměstnanci základní školy jednali v souladu se zásadami bezpečného užívání počítačového systému. Ke kybernetickým útokům dochází stále častěji a velkou mírou se na tom podílejí samotní uživatelé sítě internet, kteří neužívají zásady pro hesla do jejich účtů,“ upozornil policejní mluvčí.