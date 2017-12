Kurz ovládání chytrého telefonu v bohumínské knihovně pomůže nejen seniorům

První z těchto kurzů proběhl už letos na podzim, další právě s ohledem na Vánoce odstartují na konci ledna příštího roku. Jeho výhoda je v individuálním přístupu.

„Dvě tříhodinová sezení jsou určena maximálně pro čtyři osoby. Pracovník se může každému z nich věnovat osobně, ukáže jim práci s dotykovým displejem. Na konci kurzu by měli mít lidé pocit, že chytrý telefon je přítel, který jim zjednoduší a zpříjemní běžné činnosti, nabídne jim pomoc s organizováním času, zpestří sociální vazby a může jim nabídnout i zábavu,“ řekl Karel Balcar, ředitel městské agentury K3 Bohumín, která kurz pořádá.

Knihovna má v plánu uspořádat v lednu a únoru příštího roku celkem čtyři kurzy. Zvládne tak „proškolit“ až šestnáct zájemců. Nabídka neplatí pouze pro seniory, sezení jsou určena pro všechny nezkušené uživatele telefonů s operačním systémem Apple iOS, Android a Windows Phone bez ohledu na jejich věk. Každý zájemce by si na kurz měl přinést svůj přístroj, aby si jej mohl správně nastavit a využít jeho potenciál. Kurzovné stojí 300 korun.

Termíny kurzů:

1. skupina: středy 24. 1. a 31. 1. vždy od 9 do 12 hodin

2. skupina: středy 24. 1. a 31. 1. vždy od 14 do 17 hodin

3. skupina: středy 7. 2. a 14. 2. vždy od 9 do 12 hodin

4. skupina: středy 7. 2. a 14. 2. vždy od 14 do 17 hodin