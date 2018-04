Cyklisté, studenti i strážníci. Městům šetří poštovné vlastní kurýři

V jednom roce mají naplánovaných několik velkých staveb, v nichž je potřeba obeslat kolem 200 účastníků.

Jedna várka oznámení o zahájení řízení rozeslaná poštou přitom radnici v Hulíně vyšla na 14 tisíc korun. „Spočítali jsme si, že přímý roznos bude rozhodně levnější a také rychlejší než pošta,“ uvedl starosta Roman Hoza.

Hulín proto zaměstnal brigádníka. „Je to student a je rozhodně operativnější,“ pochvaluje si Hoza.

Kromě oznámení o stavebním řízení může roznášet například výzvy k zaplacení místních poplatků a další písemnosti, které radnice lidem ve městě posílá.

S roznosem pomáhají i strážníci

Hulín přitom není zdaleka jediným městem ve Zlínském kraji, které se vydalo touto cestou. Metody se ale liší. Třeba v krajském Zlíně doručují zásilky strážníci.

„Perfektně znají místopis a navíc se neustále pohybují v ulicích,“ uvedl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Zajímavostí je, že městští policisté takto roznášejí také materiály pro jednotlivé zastupitele.

Do povinností strážníků zařadili kurýrní služby i ve Valašských Kloboukách. Už třetím rokem je doručují dvě asistentky prevence kriminality. A i zde si chválí efektivitu a úspory. Například loni obě ženy dohromady doručily 1510 zásilek, a to jak obyčejných a doporučených, tak i do vlastních rukou. Radnice tak ušetřila 35 tisíc korun.

V Rožnově jezdí kurýr na kole a denně urazí 50 kilometrů

Jiný způsob zavedli ve Vsetíně. Tady zásilky doručuje kmenový zaměstnanec úřadu, ročně jich roznese několik stovek.

„Kromě toho ale pracuje jako vrátný, obsluhuje telefonní ústřednu a dělá pomocné práce na podatelně a informacích,“ doplnila mluvčí města Pavlína Roubíčková.

V Rožnově zase spočítali, že při objemu písemností, které radnice doručí vlastními silami, uspoří peníze na plat kurýra a ještě víc. Doručovatel je zaměstnancem úřadu už od roku 2001.

„Úspory jsou opravdu výrazné. Například zásilka do vlastních rukou, proti podpisu, se v placených službách dostává až na 50 korun za jedno doručení,“ uvedl tamější mluvčí Tomáš Gross.

Jen samotný městský úřad v Rožnově sídlí na třech adresách a rozesílání písemností přes placené služby v rámci úřadu by bylo neekonomické. Stejnou cestou putují do schránek obyvatel města složenky k zaplacení poplatků za odpady.

Kurýr jezdí po Rožnově na kole a denně urazí zhruba padesát kilometrů. „Ve srovnání s externí firmou je mnohem flexibilnější a rychlejší,“ dodal Gross.

Kurýry zrušily Koryčany i Otrokovice

Názor na finanční úsporu ale není jednoznačný. V Koryčanech kurýra měli, ale zrušili. Prý se nevyplatil.

A stejnou zkušenost udělali v Otrokovicích. „Šli jsme opačnou cestou. Měli jsme tři kurýrky, ale v minulém roce jsme tato místa zrušili, protože po zavedení datových schránek významně klesl objem zásilek,“ vysvětlila otrokovická mluvčí Romana Stehlíková.

Ostatní radnice posílají zásilky prostřednictvím České pošty. Ta v celkovém objemu zásilek žádný masivní odliv nezaznamenala.

„Vlastní kurýry využívají spíš menší obce, kde takto zaměstnávají své stálé zaměstnance. Není to nový jev, obce samy nejlépe vědí, jaký způsob doručování je pro ně vhodný,“ reagoval mluvčí pošty Matyáš Vitík.