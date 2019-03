Kdo chtěl něco znamenat, musel umět hrát nebo zpívat, říká opavská kurátorka

Stojí za ní kurátorka muzikologické sbírky muzea Markéta Haničáková. „Slezsko a sever Moravy byly kdysi jedním z menších center houslařské výroby u nás,“ říká.

Co bylo cílem této výstavy? Co jste chtěla návštěvníkům ukázat?

Výstava je především o znamenitých výrobcích mistrů houslařů, prezentujeme zde tedy housle, violy, violoncella, kontrabasy a také staré violy da gamba a violy d’amour. Mým cílem bylo přiblížit práci houslařů tady ve Slezsku. Neplatili sice za skutečné mistry, kteří by se dali přirovnat ke Stradivarimu či Amatimu, ale i zde vznikaly krásné a v mnohých ohledech unikátní nástroje.

Jak staré jsou vystavené nástroje?

Nejstarší jsou housle Raphaela Piskorsche z roku 1835, a ty jsou zároveň jedny z nejcennějších. Protože Raphael Piskorsch, který mimochodem působil těsně za hranicemi historického Slezska – v Místku, byl ze všech tady prezentovaných jediný skutečný „Geigenmacher“ – mistr houslař. Starší nástroje tady nevystavujeme, i když ve sbírkách je máme, protože nepocházejí z oblasti, kterou se snažíme návštěvníkům přiblížit. Vycházeli jsme z toho, co je k dispozici od lokálních houslařů. Ale když jsme u 19. století, tak zde prezentujeme i typický měšťanský hudební salon a představujeme také zajímavý fenomén té doby, půjčovny hudebních nástrojů.

Fenomén půjčoven nástrojů?

Domácí či veřejné muzicírování bylo v 19. a na počátku 20. století běžnou součástí života a každý z těch lepších rodin, kdo chtěl něco znamenat, musel umět hrát na nějaký nástroj nebo zpívat. Ne každý ale měl na to hudební nástroj vlastnit. Neměli bychom také zapomenout, že v té době ještě nebyla běžná reprodukce hudby. Kdo si chtěl vychutnat hudbu, neměl jinou možnost, než si ji jít někam poslechnout naživo, případně si ji sám zahrát. Proto se objevily půjčovny, které nástroje nejen půjčovaly, ale i opravovaly nebo prodávaly. Půjčit se dal nástroj na den nebo klidně i na rok.

Podobné půjčovny fungovaly také v Opavě?

Ano. Lidé na výstavě uvidí klavírní křídlo od opavské firmy Buchholz & Diebel, které je zajímavé tím, že na víku není jméno výrobce, jak bývá běžné, ale etiketa právě takovéto půjčovny. Další půjčovnu měl Ottomar Lederhofer, jenž nástroje i stavěl a opravoval. Ve starých opavských domovních adresářích jsem pak dohledala novinové inzeráty opavských půjčoven. V těchto souvislostech nepřekvapí, že jich tam bylo úctyhodné množství. Kromě dvou již zmíněných zde měli půjčovny například Otto Golmann nebo Josef Růžička.

Takže to byla rozšířená služba...

Ano, ale nebyla to jen místní záležitost, stejně to fungovalo v celé tehdejší monarchii. Opět to poukazuje na skutečnost, že kdo v té době nemuzicíroval, jako by ani nebyl.

Každá lepší rodina tedy tehdy musela mít hudební salon? Tak jako dnes mají lidé domácí kino nebo hifi soupravu…

Ano, skutečně ho musela mít. Někdy si v salonu zahráli sami pro vlastní potěšení, v obsazení, jaké daná rodina umožňovala, třeba kvarteto, housle a klavír, housle a zpěv, ale většinou se hrávalo z prestižní reprezentativní funkce. Rodina si tedy pozvala hosty, nejprve jim předvedla připravený hudební program, potom se popíjelo, debatovalo například o literatuře, hudbě či výtvarném umění, pánové chodili do kuřárny kouřit. Hudební nebo literární prvek při tom ale nikdy nesměl chybět. Tato výsostně společenská záležitost byla v pozdním devatenáctém století již běžná i v městském prostředí. V Opavě známe hned několik příkladů – vyhlášeným byl například salon Marie Daublebské ze Šterneka.

Zajímavou součástí výstavy je houslařská dílna se všemi nástroji. Jak dlouho vlastně trvá výroba jedněch houslí?

Výroba jednoho takového nástroje, když jde o rukodělně zpracovaný mistrovský, trvá v řádech několika měsíců. Ale i když je to obyčejný nástroj, obnáší jeho výroba spoustu náročné řezbářské práce.

U výrobců, kteří měli dílny i s tovaryši, to fungovalo jak?

Takový houslař se nejprve vyučil doma u místního houslaře a pak šel do světa na zkušenou, většinou do Německa nebo do Itálie, do dílen a manufaktur známých mistrů. Pak se bohatší o cenné zkušenosti nabyté na tovaryšském vandru vrátil zpět domů, a když byl úspěšný, otevřel si vlastní dílnu a tam zase předával své zkušenosti další generaci tovaryšů. Nedělal tedy všechnu práci sám, ale dohlížel na ostatní, aby dodržovali dané postupy, tedy tvar a výsledný zvuk, který k němu patřil. Nejdůležitější byly samozřejmě zvukové vlastnosti. U nástrojů z dílny Raphaela Piskorsche, kterým se říká „piskořky“, se tedy nedá říct, že všechny vyrobil on sám. Často jsou to dílenské produkty, které vznikly pod jeho dohledem. On svým jménem ručil za jejich kvalitu.

Měl každý houslařský mistr rozpoznatelný styl?

Určitě, a nejde jen o tvar nástroje, ale právě také o jeho zvukovou stránku. Protože můžete mít sebekrásnější housle, ale když si je vezme do ruky dobrý houslista, tak hned pozná, jestli to je kvalitní nástroj, nebo jen obyčejné „skřipky“.

Z opavských mistrů dosáhl největšího věhlasu kdo?

Určitě Josef Vojtěch Růžička, u kterého prezentujeme i některé velmi zajímavé nástroje. Například violu, která má atypický korpus a výřezy z boku nástroje – na lubech, a ne zepředu, jak bývá obvyklé.

Přesáhli někteří ze slezských houslařů hranice regionu?

Kromě Piskorsche nikdo. Ale to ani nebylo ambicí nikoho z nich. Tady ve Slezsku se houslařská výroba soustředila jen do několika měst. Na území Čech a Moravy ostatně bylo podobných center více: na západě Čech, v severovýchodních Čechách, na jihu Moravy a pak právě tady u nás ve Slezsku.