První prototyp legendární L 410 získá v kunovickém muzeu čestné místo

Stroj, který poprvé vzlétl v dubnu 1969, pracovníci Leteckého muzea v Kunovicích renovovali a za pár týdnů ho uvidí i návštěvníci.



„Ještě potřebujeme provést konzervační a ochranné práce, aby vydržel povětrnostní podmínky. Pak ho přesuneme do areálu muzea, kde bude mít čestné místo,“ řekl vedoucí muzea Martin Hrabec.

Desítka muzejníků na opravách strávila několik víkendů a v týdnu pomáhali také pracovníci staroměstské firmy Simply fin, jež prodává náhradní díly a letouny renovuje. Stroj měl za sebou 40 let ve venkovním areálu muzea a bylo potřeba demontovat díly a odstranit starý nátěr uvnitř i zvenku.



Nadšenci ho předělávali do podoby, jakou měl při prvním startu. Exteriér je čistě bílý, protože nátěr v barvách československé trikolory dostal až při pozdějším letu do zahraničí. To bylo v květnu 1969, když ho továrna představovala v Paříži.

„Když jsme ho převezli do haly, kterou nám poskytl Aircraft Industries, zjistili jsme, že je plný vosích a ptačích hnízd,“ popsal Hrabec. První L 410 létala do roku 1974. Po čtyřech letech se stala součástí nově vznikajícího leteckého muzea, stejně jako řada dalších vyřazených strojů.

Od roku 1983 do začátku 90. let si u ní hrávaly děti v podnikové mateřské škole v Kunovicích. Počasí ale udělalo své a stroj už začal být pro děti nebezpečný.

„Třikrát měl skončit ve šrotu, ale vždycky ho někdo zachránil. Naposledy mechanici Robert Pinkava a Zdeněk Svoboda opravili nejvíce poškozené části a zrestaurovali vnější nátěr,“ upozornil Hrabec.

Od loňského roku je Matylda zapsaná v Centrální evidenci sbírek České republiky. Muzejníci ji vystaví za pár týdnů. V zimě by ji rádi schovávali pod střechu a doplňovali interiér, který k ní dobově patří.