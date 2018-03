Na Velký pátek památky v Pardubickém kraji otvírají, oslavují i opravují

Hrad si bude celou sezonu připomínat 25 let od znovuotevření Kunětické hory pro veřejnost a obnovení standardního návštěvnického provozu.

Od poloviny 70. let byly postupně uzavírány jednotlivé části areálu z důvodu jejich havarijního stavu, až nakonec došlo k uzavření celého hradu.

Hrad si uplynulé čtvrtstoletí připomene v červnu panelovou výstavou fotografií poničené památky. „Staré původní fotografie umístíme přesně tam, kde byly foceny, aby si návštěvníci mohli udělat srovnání,“ řekl kastelán hradu Miloš Jiroušek.

Na hradě budou pokračovat opravy, návštěvnických okruhů se však nedotknou. O letních prázdninách začne první etapa prací. Jako první se opravy dočká šestá brána hradu a její objekty. Rekonstrukce vyjde na 70 milionů korun a je rozložena do čtyř let.

Za velikonočními zvyky a kraslicemi do Betléma

Velikonoční tradici si mohou lidé připomenout v Hlinsku na Betlémě, a to do 15. dubna. Do osmičkových výročí se Betlém Hlinsko zapojuje výstavou v Pickově domě Magické osmičky: 1848–1948–1968 o proměnách způsobu života na venkově a také speciálním výchovným programem pro školy.

Veselý Kopec zahajuje sezonu 21. dubna, a to programem Není bylina, aby na něco nebyla, který se zaměří na využití bylinek v lidovém léčitelství, ale i ve stravě a zvycích obecně.

Hrad Litice otevře své brány na Velký pátek, shodně tak zámek Slatiňany, kde z důvodu stavebních prací nejsou v letošním roce možné svatby a i kulturní akce budou omezeny na minimum.

Také na litickém hradě se bude opravovat. Rekonstrukcí projde východní křídlo hradu, vyřeší se projevy degradace a statické poruchy. Oprava přesáhne šest milionů korun.

Tam jsme byli

I letos mohou návštěvníci památek spravovaných Národním památkovým ústavem využít věrnostní program Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy do objektů a šestý mají potom zdarma. Ve spolupráci se zoo v Liberci je možné kombinovat slevu.

„Dospělý návštěvník má po předložení vstupenky ze zoo nárok na snížené vstupné na zvolený objekt, sleva platí i obráceně,“ řekla mluvčí sychrovské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Lucie Bidlasová.

„Pro pardubické objekty byl loňský rok rekordní, památky si prohlédlo více než 200 tisíc návštěvníků, což se stalo od roku 2010 poprvé,“ řekl Miloš Kadlec, ředitel sychrovské pobočky NPÚ, kam památky Pardubického kraje spadají.

Letos také dojde ke sjednocení vizuálu a velikosti vstupenek na památkách NPÚ. Jako doplněk návštěvníky čeká Zápisník návštěvníka památek, kam se nové vstupenky mohou vlepovat. Ten bude k dostání ve všech objektech ve správě NPÚ.