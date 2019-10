Do opravy padesátiletého kulturáku mluví památkáři, zalíbilo se jim průčelí

Přibyslavský kulturní dům stojící přímo proti zámku si obyvatelé stavěli sami při socialistické akci „Z“ v šedesátých letech. A to zjevně tak dobře, že vydržel bez výraznějších zásahů až dodnes.



„Na sobotní večer jsme si proto pozvali mnohé pamětníky, kteří se tenkrát na stavbě podíleli. Připravíme i malou výstavu k historii kulturního domu,“ informovala Zdeňka Valnerová, ředitelka Kulturních zařízení města Přibyslav. Malá slavnost bude součástí zahájení tradiční přehlídky Divadelní Přibyslav.

V padesátém roce jeho existence je o dům zájem. Několikrát ho letos navštívili památkáři, zástupci muzeí, ale i studenti, kteří o něm píší absolventské a diplomové práce.

Památkáři podle vedení města dokonce uvažují o tom, že by stavbu nechali prohlásit památkou.

„Mají kulturní dům v hledáčku, protože ho považují za cenný objekt ze šedesátých let. Zachycuje tehdejší architekturu bez pozdějších stavebních zásahů,“ vysvětlil místostarosta Michael Omes.



Konkrétně se památkářům líbí hlavně průčelí budovy, které je z většiny prosklené. A velice kladně hodnotí i patrový vestibul hned za vstupem.

Skrz netěsnící průčelí kulturní dům nechtěně vytápí i parkoviště

Jenže vedení radnice by kulturní dům rádo nechalo opravit a vylepšit. „Je to velká kotelna pro široké okolí, zbytečně tady vytápíme parkoviště,“ říká v nadsázce starosta Martin Kamarád.

Město by chtělo nechat dům zateplit, zrekonstruovat systém vytápění, opravit střechu a hlavně vyměnit průčelí, které se památkářům tak líbí.

„Teplo skleněnými plochami odchází pryč, navíc už tudy začíná zatékat. Jenže přesklít průčelí způsobem, který by vyhověl památkové péči, by bylo nesmírně nákladné,“ podotkl starosta.

Město si nyní nechá vypracovat studie, na kolik by jaký postup vycházel a co vše by obnášel. Teprve poté zastupitelé rozhodnou, kterou variantu vyberou.

Ve hře může být i přestavba interiéru. Velký sál totiž nyní slouží jen pro filmová promítání či divadlo. Má klopené hlediště, které není možné přestavět. „A nám v Přibyslavi citelně chybí rovný taneční sál,“ poznamenal Kamarád.

Studie tudíž posoudí, zda by bylo technicky i finančně možné variabilní provedení sálu.