Teplice oživí dům kultury, temný vstup nahradí světlé foyer s kavárnou

„Je to záležitost, kterou řešíme už několik let. Chceme vytvořit důstojný a kapacitní vstup do domu kultury,“ přibližuje náměstek teplického primátora Hynek Hanza.

„V plánu je zrušit nynější šatnový blok, který prostor zbytečně rozděluje na několik částí, a celé to otevřít. Vstup bude nově od fontány za divadlem, nikoliv od kolonády,“ poznamenává Hanza.



Kvůli tomuto plánu se zásadně promění vnitřní uspořádání vstupní haly.

„V místě, kde je dnes prodej vstupenek, bychom chtěli prostor otevřít směrem ven i dovnitř. Vznikla by tu dvoustranná kavárna pro možnost občerstvení a zároveň pro oživení celé budovy. Nový projekt už naproti tomu nepočítá s dosavadní restaurací, kterou nahradí šatna,“ popisuje Hanza.

Součástí rekonstrukce bude i výměna rozvodů vzduchotechniky včetně nové klimatizace v hlavním sále. Všechny tyto změny znamenají několik problémů, ať už je to střet s památkovou péčí nebo poměrně přísné požární normy.

Rekonstrukce má skončit příští rok

„S hasičskými normami trochu bojujeme z hlediska variant únikových cest. Věřím ale, že už se blížíme ke zdárnému konci příprav, abychom mohli projekt brzy zrealizovat,“ podotýká náměstek primátora.

Projekt je nyní ve fázi, kdy je vydáno stavební povolení a mění se požárně-bezpečnostní řešení.

„Pokud všechno dopadne dobře, mohly by se přípravné práce uskutečnit ještě letos v létě a hotovo by mělo být na konci léta 2019,“ říká ředitel kulturního domu Přemysl Šoba.

Rozpočet na rekonstrukci aktuálně vychází na bezmála 30 milionů korun. Není ale ještě konečný.

Původní odhad byl 40 milionů, při optimalizaci se částka snížila na 29 milionů korun, a to včetně nové klimatizace a vzduchotechniky.

„Není to však dogma a přesná částka bude známá, až vznikne finální projekt,“ dodává Hanza s tím, že všechny úpravy budou Teplice hradit z vlastních zdrojů.