Proměnu českobudějovické Slavie navrhnou architekti z Česka i zahraničí

Komise vybírala z 33 uchazečů, kteří zasílali svá portfolia.

„Každý měl představit dva zásadní parametry. Prvním je architektonická kvalita jejich tvorby a to, jak odpovídá objektu Slavie. Když někdo poslal třeba koncertní sál na zelené louce, tak porota usoudila, že má taková stavba trochu jinou DNA. Druhým parametrem je technické a provozní hledisko. Měli dokázat, že ho umí vyřešit. To totiž Slavie potřebuje,“ vysvětlil architekt Igor Kovačević z organizace CCEA Moba, jenž pro město soutěžní dialog organizuje.

Šest úspěšných týmů je z Česka i zahraničí. Slovensko zastupuje architektonické studio Plural, uspělo také uskupení Chaix & Morel z Německa a Francie. Z tuzemska se do šestice dostaly ateliéry Kava, Projektil, Ondřej Císler a 4DS.

Poslední jmenovaný je přímo z Českých Budějovic. „Jako rodilý Budějčák znám Slavii odmalička. Uvědomuji si, že to je pro město významný objekt. Řada obyvatel tam zažila chvilky, na které budou vzpomínat celý život,“ uvedl architekt Luboš Zemen z 4DS.

„Je to pro nás velká výzva, abychom zkusili udělat návrh, který by Slavii vrátil tam, kam patří. To znamená, aby se z ní stala budova, kde budou chtít vystupovat umělci a zároveň tam budou lidé chodit za kulturou nebo třeba spolkovou činností. Nedá se říct, že by byla v projektu jedna konkrétní výzva. Všechny věci spolu souvisí, takže budeme zohledňovat celkové řešení,“ přidal Zemen.

Hodnotící komise se skládá ze zástupců města i zkušených odborníků.

„Překvapil nás vysoký počet uchazečů. Svědčí to o tom, že je mezi architekty o zakázku tohoto typu zájem. Nejde však jen o to, aby byl dům hezký. Neméně důležité je, jak bude Slavie v nadcházejících letech žít,“ řekl náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Českobudějovická radnice se pro proměnu Slavie rozhodla využít architektonickou soutěž vedenou formou soutěžního dialogu. Výhodu je, že tento způsob umožňuje komunikaci s uchazeči a diskusi nad návrhy, které tvoří. Součástí jsou také workshopy, kde se setkávají ateliéry s hodnotící komisí. Architekti navíc při nich mají možnost poznávat samotnou budovu.

Rekonstrukce by mohla začít v roce 2022

Právě to je nyní na programu pro nadcházející měsíce. „Koncem ledna či začátkem února odevzdají první návrhy, které ale nebudeme moci poskytnout kvůli zákonu o veřejných zakázkách. Komise je vyhodnotí a v dubnu rozhodne. S vítězem se po schválení radou města podepíše smlouva,“ nastínil další postup Kovačević.

Každý ze šestice vybraných ateliérů získá skicovné v hodnotě 460 tisíc korun za odevzdání svého návrhu.

Pokud půjde vše podle plánu, bude v roce 2021 hotová projektová dokumentace a o rok později by mohlo dojít na samotnou rekonstrukci.

Radnice nyní předpokládá investiční náklady 400 milionů korun s daní.

Hlavním multifunkčním prostorem Slavie má být velký sál s kapacitou 450 míst k sezení. Vzniknout by měl také menší sál. V nové podobě se může Slavie dočkat i kluboven, ateliérů či gastroprovozu.

Podle Juraje Thomy navazuje oživení Slavie na investice v okolí. „Kousek odtud skončila soutěž na park Dukelská. Zapadá to i do vyhlašování dvou soutěží v roce 2020. Jedna se týká Senovážného náměstí, kde by mělo dojít k revitalizaci a pravděpodobně výstavbě nové budovy Alšovy jihočeské galerie. Druhou je rekonstrukce Domu umění na hlavním náměstí,“ dodal.