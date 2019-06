Projím tolik peněz jako čtyřčlenná rodina, které chutná, říká kulturista

„Do posilovny jsem poprvé přišel v den svých patnáctých narozenin, dřív mi to rodiče nechtěli dovolit,“ vzpomíná Marek Kovářík. Zpočátku neřešil věci jako dieta, stačilo mu jen zvedat železo. Až v roce 2016 ho jeho trenér Petr Weinlich přesvědčil, že má na to, aby se postavil na pódium. A profesionální dril začal.

Mladý kulturista si musel hodně věcí odpustit. „Na vysoké, tam jsme ještě chodili pařit. Jestli si dnes na pivko zajdu dvakrát do roka, tak je to moc,“ líčí změny ve svém životě Marek.

Změna životosprávy se odrazila i na jeho jídelníčku. „Neměl jsem problémy s dietou. Odmalička jsem hrál hokej, takže jsem byl na zdravé jídlo zvyklý. Ale s trochou nadsázky se dá říct, že měsíčně projím tolik peněz jako čtyřčlenná rodina, které hodně chutná,“ naznačuje fakt, že kulturistika je kromě neustálého tréninku náročná i finančně.

Už první profesionální vystoupení ovšem dopadlo nad očekávání dobře. Na mistrovství Čech, na které nastoupil už v kategorii dospělých, se umístil pátý, což jej posunulo na mistrovství České republiky. „Tam jsem skončil sedmý,“ doplňuje Marek.

Jednou chce usednout na kulturistický Olymp

Jako každý sportovec má i on velký sen. Tím je zúčastnit se klání Mr. Olympia. To je Mekka kulturistů z celého světa a z České republiky se této soutěže zúčastnilo jen pár lidí. „Je to ale ještě dlouhá cesta,“ naznačuje, že se svého snu nehodlá vzdát. A tvrdě za ním jde. Prvním krokem je získat profesionální kartu.

První šanci měl Marek Kovářík ve španělském Alicante na soutěži Olympia Amateur, kam odletěl už pod vedením pražského trenéra Tomáše Bureše, který se jeho přípravě věnuje od roku 2017. Španělská anabáze ještě kýžený úspěch nepřinesla. O profesionální kartu, která by mu umožnila účastnit se prestižních soutěží, se chce poprat také 22. června v Plzni. „Abych ji získal, musel bych se stát absolutním vítězem domácí soutěže,“ říká mladý kulturista.

Zisk mezinárodní profikarty je ovšem jen prvním záchytným bodem. „Prosadit se mezi profesionály nějakou dobu trvá. Je to podle mého názoru otázka minimálně dvou let,“ doplňuje.

Marek Kovářík se v kulturistickém světě už druhým rokem prosazuje v kategorii Classic Physique. Mezi největší dosavadní úspěchy považuje osmé místo na prestižním Evls, které se uskutečnilo vloni v Praze. V loňském roce musel z finančních důvodů zrušit účast na sérii tří závodů v USA pořádaných pod hlavičkou federaca NPC.

„Kulturistika je finančně náročný sport,“ trochu posmutněle dodává talentovaný kulturista, který vedle své „normální“ práce v Německu působí ještě jako osobní trenér v karlovarské posilovně.