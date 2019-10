Hradec škrtí kulturní dotace. Docházejí nám síly, brání se pořadatelé

Velmi zvláštním způsobem pogratulovalo město Hradec Králové k 25. výročí festivalu Jazz Goes to Town, který začíná právě v tento večer 8. října. Pětidenní přehlídka, jež si vydobyla uznání odborníků a je pravidelným kulturním vrcholem hradeckého podzimu, pro příští rok dostane od města z dotačního programu Calendarium Regina o 150 tisíc korun méně.



Dotační škrty se však zdaleka netýkají jen mezinárodního jazzového festivalu. O celých 300 tisíc méně oproti letošnímu ročníku od města dostane Open Air Program coby součást festivalu Divadlo evropských regionů.

Podpora červnových Sborových slavností spadne o polovinu: z letošních 300 tisíc na pouhých 150. Slavnosti královny Elišky si musí odepsat rovných sto tisíc, festival Na jednom břehu, který měl letos rekordní návštěvu, město připravilo o 50 tisíc korun.



A právě šéfce přehlídky world music Na jednom břehu Martině Součkové před několika dny došla trpělivost, k vedení města chystá veřejný dopis a na čtvrtek sezvala další pořadatele akcí sdružených v programu Calendarium Regina, aby se poradili co dál.



„Celých 17 let mě na tomhle postupném škrcení příspěvků držela naděje, že jednou bude líp, že vlastní kreativitou zvedneme návštěvnost a zájem kulturních lidí, publicistů, světových umělců a že se se k nám bude sjíždět celá republika. A částečně se to i podařilo. Ale zvednout tím pozornost radních, kteří na naše akce nechodí, se dlouhodobě nedaří. Dokonce je hůř. Přechází mě chuť pod hlavičkou města tvořit cokoliv kreativního,“ neskrývá roztrpčení Martina Součková.

Důvod škrtů? Investice, které město slíbilo voličům

Město se pro příští rok rozhodlo přiškrtit dotační kohout pro kulturně-sportovní akce o tři miliony korun. A vysvětlení? Prý šetření.

„Rozhodli jsme se, že budeme šetřit prostředky. Stejně jako jsme se rozhodli v oblasti kultury, chystáme podobnou restrikci i v podpoře akcí sportovních a ostatních,“ podotýká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Uvažovali jsme o tom jak nalézt peníze na věci, které je potřeba realizovat, to znamená třeba opravit sociální byty. Dotace na některé akce, které byť byly oblíbené, podle našeho názoru poskytnout nelze. Při pohledu na budget, který máme k dispozici, docházíme k závěru, že toto je cesta, kterou jít musíme. Musíme ušetřit, abychom dali do pořádku majetek města a realizovat investice, které jsme našim voličům slíbili,“ vysvětluje náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Její stranická kolegyně, náměstkyně pro dotace a kulturu Monika Štayrová, přidává, že příspěvky města vyplývají z hodnocení komise.

Proti tomu se ozývá s pochybami například zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora Anna Maclová (Koalice pro Hradec): „Já nevím, jestli tohle je oblast, na které bychom museli šetřit.“

Sborové slavnosti budou ještě za rok, pak ale zřejmě skončí

Navzdory téměř likvidačnímu pokrácení dotace o polovinu se Sborové slavnosti údajně příští rok určitě uskuteční. Kvůli škrtům však možná naposledy.

Pozoruhodné je, že zatímco město festivalu pěveckých sborů dotace významně pokrátilo, od ministerstva kultury dostal nejvyšší možný počet bodů a nikoli nevýznamný příspěvek 130 tisíc korun.

„Od města jsme svého času cítili i nemateriální podporu, zkrátka chtělo, abychom to dělali, a byla i vůle nám pomoci. Jenže tenhle vzkaz je opačný a strašidelný. Pokud se něco nestane, naše akce zcela určitě skončí, protože nám docházejí síly i vlastní peníze,“ říká ředitel Sborových slavností Richard Uhlíř.

Úspora se podepíše v programu jazzmanů i královny Elišky

Všichni oslovení organizátoři finančně pokrácených akcí se shodují, že škrty budou mít dramaturgické dopady. Protože technické náklady a opatření rok od roku rostou a pořadatelé je nesmí ošidit, jediné možné úspory se skrývají v programu.

„Prostor pro inovaci a udržení kvality při snížení příspěvku o 300 tisíc korun je naprosto minimální,“ upozorňuje za kulturní neziskovou organizaci Kontrapunkt ředitelka Barbora Hodonická. Právě Kontrapunkt organizuje Open Air Program i festival Jazz Goes to Town. Mimochodem i jazzová přehlídka dostala od ministerstva kultury maximální možnou dotaci, která pro letošní ročník činila 490 tisíc korun.

„Tyto peníze jsme se letos snažili dát hlavně do programu. Jestli se v příštím roce v podpoře města nic nezmění, bude se to muset odrazit rovněž v programu,“ komentuje Hodonická snížení dotace jazzmanům o 150 tisíc korun.



Bez rovných sto tisíc korun se v příštím roce budou muset obejít i zářijové Slavnosti Královny Elišky.

„Postihne nás to poměrně dramaticky, ale příští rok se snad ještě udržíme. Co ale bude dál, nevíme. Každoročně se zvyšují technické náklady. Ty v našem rozpočtu tvoří dvě třetiny a neobejdeme se bez nich. Na uměleckou část jde pouhá jedna třetina, promítlo se do ní i zvýšení mezd dobrovolných hasičů. Pro nás to znamenalo o osm tisíc víc v nákladech, a tedy škrt jednoho vystupujícího,“ upozorňuje pořadatel Tomáš Krtička.

Podle informací MF DNES měly slavnosti Elišky původně přijít dokonce o 300 tisíc korun, stejně jako divadelní Open Air Program. Obě akce se v očích města údajně více podobají pivnímu festivalu.

Pro Hradec je to malá položka, pro kulturní akce však významná

V hodnoticí komisi programu Calendarium Regina působí rovněž Radek Balcárek, ředitel projektu Königgrätz 1866. A přesto i jeho rekonstrukce bitvy na Chlumu na dotacích dostane o několik desítek tisíc méně.



„Samozřejmě i nám to způsobí potíže. Netajím se názorem, že pokud by město mělo šetřit na kultuře, mělo by to být lépe připravené a hlavně by se to mělo lépe vykomunikovat s organizátory,“ říká Radek Balcárek.

„Také si kladu otázku, zda ty ušetřené tři miliony stojí městu za to. Pro Hradec je to malá položka, avšak pro významné kulturní akce je to hodně. Problém je, že zastupitelstvo už rozhodlo, ale teprve nyní se to bude řešit. I kdyby se situace narovnala, městu stále zůstane nálepka,“ domnívá se Balcárek, ale doufá, že je ještě prostor a politická vůle vrátit kulturní dotace na starou úroveň.

Bez ohledu na další možný příspěvek v Calendariu definitivně končí Hip Hop Kemp. Festival, který ještě před několika lety od radnice dostal dotaci půl milionu korun, nejspíš bude pokračovat, avšak nikoli na hradeckém letišti.

„Už mě to prostě unavilo. Jsem tu 16 let, Festivalpark jsem vybudoval, ale celou tu dobu jen bojuju. S radnicí, nepřejícími lidmi, okolnostmi v areálu i s policií,“ stěžuje si zakladatel Radek Maliník.

Dotace na kulturní akce zařazené do programu Calendarium Regina městu doporučuje výbor složený z jiných tří komisí: pro cestovní ruch, sport a kulturu.

Když se Hradec před dvěma lety rozhodl „klub“ Calendarium Regina poněkud osekat o některé méně prestižní akce, zazněla kritika ke způsobu komunikace vedením města. Podle některých z organizátorů se nic nezměnilo.

„My jsme se informací o snižování dotací dopátrali sami, jinak bychom se o tom od nikoho z magistrátu nedozvěděli,“ říká Hodonická.

„Je strašně smutné, že v komisi sedí nějací lidé, kteří léta nevědí, o čem je řeč. A pomoc města? Ani jeden náměstek nebo radní nám nikdy nepomohl svými dlouhými prsty získat ke spolupráci nějakou firmu, ačkoli ty možnosti mají,“ dodává Součková.