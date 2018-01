Kulhánek: Možná jsem politický Marťan, měl jsem se chovat jinak

„Nemám z toho trauma, ale některé věci v kampani jsem měl dělat jinak. Určitě jsem měl působit přesvědčivěji,“ říká Vratislav Kulhánek, rodák z Českých Budějovic, který vedle Prahy žije i na Srubci.

Co říkáte na výsledky?

Můj výsledek mě překvapil nejvíce, pak ještě propad Mirka Topolánka.

Jaké jste si dával šance?

Oficiálně jsem vyhlašoval deset procent, nemůžete říkat málo, ale reálně jsem věřil na taková tři procenta. Počítal jsem, že zareaguje určitá skupina voličů, kterou jsem chtěl oslovit – dělníci, sportovci. Dopadlo to dost špatně a přemýšlím, čím to bylo, že jsem se dostal i za Jiřího Hynka a Petra Hanniga.

A dospěl už jste k něčemu?

Uvažuji, zda to nebylo třeba mým tvrdým přístupem k přijetí eura. Nebo jsem se měl chovat jinak. Možná jsem, co se politiky týče, Marťan, jak to zmínil Václav Klaus. (smích)

Vyhodnotil jste tedy, co se dalo udělat jinak?

Určitě jsem mohl působit přesvědčivěji. Řada lidí mi říkala, že jsem se tvářil, jako kdyby mi to bylo jedno, že to mám na háku. Je to sice můj standardní výraz, ale určitě se s tím dalo pracovat. Jinak bych ale asi zopakoval to, co jsem říkal. Různé kudrlinky, to já neumím.

Vratislav Kulhánek sleduje předběžné výsledky ve volebním štábu v Praze. (13. ledna 2018)

V Budějovicích to bylo nepatrně lepší, tam jste s počtem hlasů přeskočil aspoň Petra Hanniga.

I tak to byl na Budějovice hodně špatný výsledek, a to včetně Srubce, kde žiji. Když v obci, kde jsou skoro dva tisíce voličů, dostanete 41 hlasů, tak je to na pováženou.

Možná hodně obyvatel vůbec neví, že zde žijete.

Možná to tak je. Je pravda, že jsem na Srubci, ale ani v Budějovicích kampaň nedělal. To byla také asi velká chyba. Říkal jsem si, že to půjde samo. Možná kdybych se v Budějovicích více angažoval, mohl jsem se třeba dostat na třetí místo od konce. Ale v principu by to nehrálo velkou roli, spíš vizuální.

Do druhého kola postupují Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Vy se netajíte, že si s Drahošem rozumíte. Má vaši podporu?

Jednoznačně. Tady není pochyb. Známe se dlouho a vím, že je to seriózní člověk, korektní, chová se noblesně. Není to žádný, jak bych to řekl, zabiják. Myslím, že je to člověk, který dokáže výborně reprezentovat naši zemi. Je samozřejmě i vzdělaný.

Jaké mu dáváte proti současnému prezidentovi šance?

Lehké to mít nebude, proti týmu, který je bezskrupulózní. Ale věřím, že by mohl vyhrát. Pokud mu budu moci pomoci, tak pro to vše udělám.

Co budete dál dělat vy? Odpočinete si po kampani?

Na týden se teď přesunu na Srubec a pak uvidím. Normálně se asi vrátím k práci. Popřemýšlím, přece jen to byla škola. Možná budu uvažovat i o nějakých nabídkách. Kdyby to byla nabídka na řízení nějaké fabriky, tak to by mi udělalo největší radost.

Takže čekáte na další výzvy a přijal byste je?

Určitě ano.

Z toho, co jste řekl, ovšem plyne, že politická výzva už dorazila?

Bylo to zatím jen takové oťukávání, které by se týkalo senátních voleb. Mám ale dost času na přemýšlení. Teď je vše hodně syrové. Nejsem nijak zlomený, ale musím se zamyslet, jestli je politika věc, ve které se dokážu vyznat a orientovat.