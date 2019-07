V Krumlově opraví dosluhující plavecký bazén, chystají i stavbu nového

Krumlovský krytý bazén zahájil prázdninový provoz. Pro jeho příznivce to znamená, že si mohou ve velkém i malém bazénu zaplavat celý týden. Včetně pondělí, kdy má ve školním roce zavřeno. A když je hezky, mohou se lidé přes léto opalovat na jeho otevřené venkovní terase vybavené sprchami.

„Ve středu večer máme i o prázdninách otevřenou páru. V Krumlově jsme jediní, kdo ji nabízí, a vycházíme vstříc našim štamgastům, kteří jsou na ni zvyklí celoročně,“ prohlásil Martin Tomka, ředitel krumlovské společnosti Pro-Sport, která má provoz bazénu na starosti.

Krytá plovárna v Chvalšinské ulici bude v provozu do 11. srpna, od 12. srpna do 1. září se pro veřejnost zcela uzavře. Třítýdenní odstávku chce město využít k nutným opravám dosluhujícího sportovního objektu. Radní pro bazén schválili půl milionu korun na vylepšení záchodů a k tomu ještě 800 tisíc na další opravy, jako jsou rozvody či vyvíječe páry.

Řemeslníci v bazénu osadí kolektory na ohřev teplé vody, udělají nové toalety i výměník páry.

„Jsou to nezbytné věci, ale děláme to všechno svědomím, že do pěti let chceme zahájit stavbu nového bazénu,“ uvedl krumlovský místostarosta Martin Hák (SNK – Město pro všechny).

Současný bazén je v provozu bezmála třicet let a je na samé hranici životnosti. Dosluhují záchody, sprchy, pára i další technologie, podepsaly se na něm i dvoje povodně.

„Všechno je na hraně. Lepíme to, protože nám nic jiného nezbývá,“ řekl Hák.

Radnice usiluje o modernější podobu městského bazénu včetně stavby letní plovárny, která tam chybí. Už před rokem se krumlovští zastupitelé seznámili se čtyřmi variantami, jak s bazénem dál pracovat.

Od prosté modernizace současné plovárny za 111 milionů korun až po vybudování nového komplexu za 370 milionů. Zatímco v prvním případě by muselo město provoz bazénu dál dotovat, vodní svět se má uživit sám a hospodařit i se ziskem.

Krumlovská samospráva uvažuje o bazénu spojeném se zábavou, nákupy či bydlením, který by byl ekonomicky soběstačný.

„Ale ještě hledáme podporu v územní studii Chvalšinská. Je zaměřená na budoucnost všech městem vlastněných sportovišť, která v lokalitě jsou, a má být hotová do konce roku,“ upřesnil Hák s tím, že do nového bazénu s akvaparkem se chce město pustit do pěti let. Na stavbu hledá investory i peníze z grantů.

Najít shodu v zastupitelstvu nebude snadné

Najít společnou řeč s opozicí v krumlovském zastupitelstvu však nebude snadné. Zastupitelé jsou v této otázce rozdělení: od pohledu, že město má nejdřív vyřešit důležitější věci než bazén, až po názor, že si místní zaslouží vodní svět.

„Město už má mít dávno akvapark. Jestliže investuje 11 milionů do Hornobránského rybníka, který má pouze parametry přírodního koupání, už mohlo vyřídit akvapark odpovídající dnešní době. Já lobbuji pro soukromého investora, ale město si pořád nechává dělat nějaké studie a přešlapuje na místě,“ popsal zastupitel Vojtěch Němec (Krumlováci).

Zatímco Němec dává v parných dnech přednost koupání v rakouských příhraničních akvaparcích, další zástupce opozice Zbyněk Toman z ODS se chodí koupat do Vltavy, u níž bydlí, případně si zajede na Lipno. A stavbu vodního světa nepodporuje.

„Krumlovu stačí postavit větší a menší venkovní bazén a dva tobogany. I za hranicemi jsou plovárny odpovídající velikosti tamních sídel,“ řekl.