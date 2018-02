Nová brněnská tržnice zeje prázdnotou, druhé patro raději promění na sál

Na třech podlažích Tržnice Brno najdete téměř všechny čerstvé potraviny, na které si vzpomenete. Tak na webu láká krytá tržnice na Zelném trhu.

Provozovatel Pavel Bartošek při otevření plánoval, že z druhého patra udělá místo pro zážitkovou gastronomii a v tom posledním do konce loňského roku otevře coworkingové centrum pro lidi, již nechtějí pracovat z domu.

Po více než šesti měsících od zahájení provozu „žije“ v budově hlavně přízemí – pekárna, bistra a kavárna Pod obrazy v pasáži. V prvním patře s hlavní prodejní plochou jsou některé kóje prázdné a další rozestavěné.

A pokud zákazníci, kterých na první pohled moc není, dorazí o patro výš, zjistí, že je až na osamocenou vinotéku prázdné. I ta ostatně končí. Nefunguje ani coworkingové centrum, které se mělo každý večer měnit na tematický bar.

Bartošek tvrdí, že počet návštěvníků stoupá a vracejí se, ale kolem stánků je ve všední dny víceméně pusto.

„Jsem tady poprvé a převládá zklamání. Myslela jsem si, že najdu množství obchodů a spoustu lidí. Nečekala jsem, že tady bude tak prázdno,“ popsala své pocity Dagmar Kratochvílová.

Zatím to funguje jako soubor bister, říká řezník

Sami prodejci své působení v tržnici hodnotí rozpačitě. V jejich názorech se mísí zklamání se spokojeností a nadějí, že bude líp. Miroslava Malaníková, majitelka obchodu My Raw Food, který v prvním patře už od léta nabízí veganská jídla a zákusky, je zklamaná.

„Jediným počinem, jak přitáhnout lidi, je snaha vedení o konání některých víkendových, tedy nárazových akcí. Počet prodejců se rapidně snížil, přichází tak i míň zákazníků. Chtělo by to masivnější reklamu, jednání s novými nájemci a slevy pro ty stávající,“ posteskla si Malaníková.

A rozpačitý je také řezník Martin Klouda. „Zatím to tady funguje spíš jako soubor bister, prodejců je málo. Když jsem do toho na začátku šel, nevadilo mi, že tady bude pět řezníků. Ale teď jsme tu jen dva a kolem hranolky, sendviče, donuty, hotdogy – tohle není tržnice,“ poznamenal Klouda.

To medař Jakub Bedřich si prostory tržnice pochvaluje a pryč jít nehodlá, naopak rozšiřuje sortiment.

„Dva roky jsme sídlili v Rozkvětu a tady je to lepší. O Vánocích bylo tak plno, že to ochranka ani schody nestíhaly, ale leden je vždycky nejslabší. Myslím, že si sem lidé znovu najdou cestu, až venku na náměstí začnou trhy,“ uvedl Bedřich. Ty se mají na Zelný trh vrátit s hlavní sezonou během března, první prodejci se tu však objevují už nyní.

Chce to čas, tvrdí provozovatel. Chystá degustace, kino i svatby

To, že se obchody hlavně ve druhém patře neujaly, přiznává i Bartošek.

„Projekt původně s druhým patrem ani nepočítal. Měl tam být model města Brna. Když se potom prostor uvolnil, podlehli jsme tlaku, že by tam měly být také stánky. Pak jsme ale zjistili, že tento koncept může fungovat až tak za pět let. Tržnice je živý organismus, který si teprve sedá, a na to půl roku nestačí,“ vysvětlil provozovatel.

A přišel s nápadem, jak dům naplnit. Druhé patro chce přeměnit na multifunkční prostor pro koncerty, divadelní přehlídky, degustace či potkávací akce.

„Víno bude nově o podlaží níž u sýraře Kroupy. Druhé patro vyklidíme a přehradíme, čímž vznikne prostor 400 metrů čtverečních. Naplno by měl fungovat během jara, ale akce se tam konají už teď – od prezentací mladé módy přes ochutnávky piva, vína a produktů až k pravidelným bleším trhům. A v posledním patře bude od března každý čtvrtek zimní biograf, odpoledne pro děti, večer pro dospělé,“ vylíčil Bartošek.

Odpověď má i na to, proč nefunguje coworkingové centrum vedle terasy. „Chtěli jsme jej vybudovat na jaře, ale zatím čekáme. Budova tržnice je totiž zařazená na seznam objektů pro výměnu za nemovitosti za Lužánkami, kde má stát nový stadion,“ poznamenal.

Podle něj je o místnosti vedle terasy zájem. Chtějí je využít různé organizace k prezentacím a přednáškám, třeba Kancelář architekta města Brna, i soukromníci. „Z terasy je úžasný výhled, proto tu chtějí lidé pořádat třeba svatby,“ prohlásil.

Přibude veganské bistro či výrobce amerických hotdogů

A co ostatní prostory? Bartošek připouští, že šest prodejců odešlo. Hlavně ti menší, kteří nechtějí fungovat každý den. „Jiní nájemci zase trpí tím, že nemohou sehnat kvalitní prodavače,“ řekl Bartošek.

Podle něj se tržnice snaží o všemožnou propagaci, ale lidé ji během deseti let, co nefungovala, vymazali z paměti.

„Představujeme jiný styl nakupování. Nejsme žádný supermarket. Lidé, hlavně mladší, sem chodí za kvalitními regionálními potravinami a jídlem a jsou ochotní za ně dát i víc peněz. Pro ně připravujeme po jarních prázdninách menu tržnice i se speciálními slevovými akcemi,“ přislíbil Bartošek.

Tržnice je podle něj „papírově“ zaplněná. Jen si ještě lidé vyřizují povolení. Nově tu přibude například veganské bistro Ovegano, výrobce pravých amerických hotdogů nebo prodejna Zajíc v krabici se specialitami, jako je burákové máslo nebo kvalitní keksy.

Radnice městské části Brno-střed, která za 70 milionů funkcionalistickou budovu z přelomu 40. a 50. let zrekonstruovala, se provozovatele zastává.

„Vybudování si pozice na trhu a nalezení toho správného obchodního modelu je složitá a dlouhodobá záležitost. Své smluvní závazky nájemce plní, takže pro nás je z tohoto pohledu vše v pořádku,“ upozornil zdejší místostarosta Jiří Švachula (ANO).

Podle něj zatím radní městské části nemají ani žádnou oficiální zprávu ohledně zvažované směny objektu s podnikatelem Liborem Procházkou.

„Magistrát nás k vyjádření v této otázce nevyzval, nebudeme to proto zatím komentovat,“ podotkl Švachula.