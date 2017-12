Kraj počítá, že se trať na Moldavu do jara opraví. Je to však nejisté

České dráhy však s rychlou opravou úseku v těžce přístupném terénu zjevně příliš nepočítají, na svém webu aktuálně prodloužily výluku až do konce října 2018.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) míní, že by omezení mohlo být kratší. Žádný přesnější termín si ale uvést netroufá. „Zmíněný poslední říjen je mezní termín. Budeme se snažit trať opravit dříve,“ říká bez bližšího časového určení mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

„Věříme, že do jara bude trať provozuschopná. Pro nás je to důležitá turistická trasa, a jakmile se otevře, objednáme dopravu od dubna do září,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Moldavská dráha spojuje Most, Litvínov a Osek s Moldavou v Krušných horách. Od sesuvu vlaky nejezdí v úseku mezi Osekem a Moldavou, cestující vozí autobusy.

Původně měl být úsek otevřen ještě letos 10. prosince. V říjnu ale SŽDC oznámila, že to bude později, protože práce odhalily nečekané komplikace (o potížích s podložím zde).

Delší kotvy a piloty

„Zjistili jsme, že pevný skalní podklad se v části opravovaného náspu nachází ve větší hloubce, než předpokládal projekt. To si vyžádalo umístění delších pilotů a kotev. Po odstranění nánosů byla také zjištěna mnohem rozsáhlejší degradace části obkladní zdi vyžadující úpravu projektu,“ uvedl Marek Illiaš s tím, že se na ní už pracuje.

Kvůli tomu všemu hrozí, že se oprava trati protáhne. Rozhodně se prodraží, z původních 53 na 60 milionů korun. Aktuálně dělníci podle Illiaše dokončují horní část náspu a začali s opravou obkladní zdi na méně poškozené části. „Budou pracovat, dokud to počasí dovolí,“ podotkl Illiaš.

Kraj o těchto komplikacích ví, plány ale nemění. „SŽDC nám slíbila, že na jaře bude hotovo. Byl jsem se na místě podívat, intenzivně se tam pracovalo, takže doufám, že to opravdu stihnou a začne se jezdit,“ pronesl hejtman.

„Máme v plánu sem objednat modré osobní vlaky RegioShark, které by jezdily z Ústí,“ dodal.

Jezdily tu rychlíky do Drážďan

Moldavskou horskou dráhu, které se také říká Teplický Semmering a jejíž část mezi Loukou u Litvínova a Moldavou je od roku 1998 kulturní památkou, využívají hlavně turisté, cyklisté a v zimě lyžaři. Vlaky tu jezdí o víkendech, svátcích a prázdninách. Konají se tu i nostalgické jízdy, při nichž vozí cestující historické motoráčky.

Trať překonávající na krátké vzdálenosti značné stoupání byla oficiálně zprovozněna 17. května 1885, ale už roku 1876 byl zprovozněn úsek do Oseku a rok poté do Hrobu.

„Je důležité, aby tato unikátní trať, která je ojedinělá v celé zemi, byla zachována. Je na ní řada tunelů, mostů i viaduktů a už za první republiky tudy jezdily i rychlíky do Drážďan,“ připomíná hejtman Bubeníček.