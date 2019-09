Po zápisu do UNESCO severočeská Krupka hledá, jak přilákat více turistů

„Jen o novém logu to však samozřejmě není, to je jen střípek v mozaice, která se bude postupně rodit. Jedná se o ucelený balík aktivit, které nyní budeme muset udělat,“ uvědomuje si místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město).

Vnímáte už pár měsíců po zápisu na seznam světového dědictví nárůst návštěvníků v Krupce?

Máme k dispozici pouze čtvrtletní přehledy, konkrétní čísla zatím nemám. Ale už pouhým okem je vidět, že se návštěvnost našeho města zvýšila, za což jsme rádi. Samotný zápis na světový seznam nám automaticky nepřivede desetitisíce nových návštěvníků, můžeme ho však ovlivnit vhodně zvolenou marketingovou strategií. Rozvoj cestovního ruchu má vést nejen k rozvoji pracovních míst a dalších podnikatelských příležitostí, ale především k tomu, co je smyslem zápisu na světový seznam. A to je ochrana a rozvoj historických a kulturních památek. Musíme se pokusit získávat další peněžní prostředky na to, abychom mohli udržovat například štolu Starý Martin, Velkou pinku nebo třeba Hornickou stezku.

Jakými konkrétními kroky chcete podpořit rozvoj turistického ruchu v Krupce?

Určitě musíme rozvinout infrastrukturu. Velmi často kladené dotazy jsou například na parkovací místa v Krupce. Je ale třeba si uvědomit, že přírodní reliéf a nejvyšší stupeň ochrany celé Hornické krajiny Krupka nám nedovolují stavět velká parkoviště třeba u štoly Starý Martin nebo u Velké pinky. Musíme tedy využít prostory, které u památek jsou. Abychom se připravili na větší příliv turistů, máme v plánu v centru města vybudovat záchytné parkoviště.

Jakým způsobem se pak lidé dostanou k památkám?

Je to jednoduché, podobně jako v jiných městech chceme, aby návštěvníci používali lokální dopravu. Nabízí se například turistický vláček nebo shuttlebusy. Přitom si budou moci do svého mobilního telefonu stáhnout turistickou aplikaci, kterou zatím pracovně nazývám elektronický průvodce Krupkou, jenž bude v několika světových jazycích a upozorní je na místa, kterými projíždějí a co zajímavého mohou v okolí vidět. Aplikace bude fungovat i na místech bez signálu, například ve štole Starý Martin. Bude fungovat jako průvodce, protože tady asi těžko seženeme pracovníky, kteří budou umět například čínsky.

Na co dalšího se mohou turisté těšit?

Velkým trendem, který bychom rádi využili, je takzvaná oživlá historie. Na konkrétních historických místech se dá oživit, co se tam dříve dělo. U nás by tedy návštěvníci v rámci hornictví mohli vidět například vymývání štěrku nebo dolování ve štolách. Funguje to tak, že si na určitém místě vezmete mobilní telefon, otáčíte se s ním dokola a vidíte, co se dělo na tom daném místě. Rádi bychom proto využili i větší pokrytí wi-fi sítí na území města. Momentálně už hledáme dotační tituly, které nám pomohou celou věc zafinancovat. Pevně věřím, že se nám to podaří zrealizovat už v příštím roce.

Vraťme se ještě k nové marketingové strategii, novému logu a vizuální identitě, za kterou jste zaplatili 40 tisíc korun. Jak dlouho výroba trvala?

Už před zápisem na světový seznam jsme si uvědomovali, že bude potřeba změnit naši identitu. Ale až po úspěchu nominace práce na novém logu nabraly na obrátkách. Podílel se na tom tým osmi lidí a byla to krásná práce. Na druhou stranu jsme si uvědomovali velkou odpovědnost. Proběhlo několik setkání, museli jsme brát zřetel na to, jakým způsobem bude logo použito dál, aby bylo graficky lehce uchopitelné a použitelné. Měli jsme několik pracovních variant a shodli se, že musíme vycházet z hornické tradice Krupky.

Co bude následovat po odhalení vizuální identity a nového loga?

V současné chvíli zahajujeme novou etapu na sociálních sítích a víme, že musíme přepracovat i náš městský web. Máme tu hodně hornických památek, kterým chceme věnovat jednotlivé stránky. Musíme však spolupracovat i s ostatními městy, která byla zapsána na světový seznam, jedná se totiž o jeden zapsaný statek. Musíme proto postupovat jednotně.