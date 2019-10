Krupka prodala firmě pozemky za stovku, po zahrádkářích chce trojnásobek

„Je to levárna. Zahrádky jsme tam začali budovat před 32 lety. Tehdy to byla jedna velká džungle, všude byly nálety dřevin a všechno jsme museli vlastními silami vykopat a vyčistit,“ zlobila se například Marie Červenáková.

„Navozili jsme tam náklaďáky plné hlíny, stálo nás to spoustu peněz i sil. A teď nám město nabídne takovou cenu! Je to nehorázné,“ dodala zahrádkářka.

Kritizovala i způsob, jakým zastupitelé prodej zahrádek schvalovali. U některých parcel totiž dali přednost ceně dle pravidel města, jiné se naopak prodaly za cenu určenou znaleckým posudkem.

„Jak je možné, že někdy se naslouchá posudku a někdy starostovi? Je to sprosté,“ nebrala si servítky Červenáková.

Čím víc do zahrádky investovali, tím víc za ni teď musí zaplatit

„Chápu, že se to lidem nelíbí. Do zahrádek investovali spoustu peněz, zvelebili je, a právě to mohlo přispět k tomu, že cena podle znaleckého posudku byla vyšší,“ upozornila opoziční zastupitelka Miloslava Bačová (Zdravá Krupka).

Starosta Krupky Zdeněk Matouš řekl, že zastupitelé jinou volbu neměli. Argumentoval, že město se musí chovat jako řádný hospodář a musí se řídit zákonem o obcích a platnou legislativou.

„Kdybychom to neudělali, mohli bychom se vystavit trestnímu stíhání,“ sdělil starosta s tím, že prodej se vždy realizuje za vyšší cenu.

„Pokud je znalecký posudek vyšší než naše pravidla, tak je to za tuto cenu, a naopak,“ řekl Matouš.

Po zahrádkářích chce město trojnásobek toho, co po firmě

Zahrádkáři však namítají, že zatímco oni mají platit až 280 korun za metr čtvereční, město nedávno prodalo sousední pozemek firmě Jabloňový sad Krupka za pouhých 100 korun za metr čtvereční (psali jsme o tom zde).

„Je do očí bijící, že v tomto případě město nevyužilo možnost, jak dostat do městské pokladny peníze od investora za cenu obvyklou, a naopak pozemek prodalo za pakatel. Nyní chce po zahrádkářích téměř trojnásobek,“ podotkla Bačová.

„To samozřejmě vzbuzuje podezření a spekulace, komu a za jakou cenu budou stavební parcely prodávány, až bude plocha zasíťována,“ dodala Bačová.

Projekt Jabloňový sad však podle Matouše vznikl už v roce 2007 a v lednu 2013 byla podepsána smlouva o spolupráci, která cenu určila.

„Vždy vycházíme ze znaleckého posudku, a podle něj byla tehdy cena 51 korun za metr čtvereční. My jsme to naopak dokázali zvednout. Dnes je rok 2019, cena je jiná a já za to nemohu,“ poznamenal starosta.

Opozice se diví, kolik pozemků radnice v poslední době prodává

Podle opozice je zároveň podivné, kolik pozemků radnice v poslední době prodává. „Kdyby město nebylo ve špatné finanční kondici, k tak masivnímu rozprodávání majetku by asi nepřistoupilo. A nejde jen o zahrádky,“ podotkla Bačová.

„Krupka je na tom dobře, s finanční kondicí města to nijak nesouvisí. Vždyť my jsme si ten prodej nevymysleli, došlo k němu na základě žádosti občanů, kteří po nás chtěli, abychom jim zahrádky prodali,“ oponoval Matouš.

Zahrádkáři se ale cítí být podvedení, a to už podruhé v krátkém sledu. Před časem se složili na vybudování přípojky na elektřinu, kterou nemohou použít.

„Antoníček“ tu sice skutečně stojí, jenže zrovna na části pozemku, který město prodalo společnosti Jabloňový sad Krupka. „Každý jsme přišli o 3 200 korun. Je to ‚šméčko‘,“ tvrdí zahrádkáři.