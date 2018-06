Český Krumlov má problém. Chce čističku, ta ale patří firmě v insolvenci

Představte si, že máte ve městě se třinácti tisíci obyvateli čistírnu odpadních vod, která je schopna postarat se až o metropoli, jako je Brno. Ale stále žijete v nejistotě, zda o její služby nepřijdete.

Právě takové situaci čelí už léta město Český Krumlov, které je spolu s Větřním na čističce v údolí u řeky Vltavy pod hřbitovem závislé. Historicky byla postavena a také nyní slouží k čištění odpadních vod především z papíren a měst Větřní a Český Krumlov. S tunelovým propojením na Větřní je to ojedinělé důlní i technické dílo.

Čistička je ale spojena s problémy jejího majitele, kterým jsou skomírající papírny ve Větřní. V roce 2009 podnik vyčlenil čistírnu, stejně jako její přívodní štolu z Větřní, na samostatné subjekty. Od té doby se majetkové vztahy obou nedílných součástí staly značně nepřehledné a v následujících letech byly navíc zatíženy dluhy.

Krumlov a Větřní jsou kvůli tomu v klinči a jejich radní už se museli několikrát bránit nátlaku na přemrštěné zdražení služby, ale i hrozbě zrušení provozu čistírny.

Samosprávám už dochází s vleklými spory, které samy nemohou ovlivnit, trpělivost a jako krizové řešení připravují vlastní stavby. Z ekonomického i ekologického hlediska je to ale až krajní varianta, ve hře je stále i získání současné čistírny odpadních vod do vlastnictví krumlovské radnice.

„Je to programová priorita naší koalice číslo jedna, ale nemůžeme v tom udělat nic. Jsme odkázáni na to, jak rozhodnou správci konkurzních podstat a soudci,“ uvedl českokrumlovský místostarosta Josef Hermann.

Nabídku musí podat do 22. června

Přesto vedení radnice doufá, že se mu konečně podaří funkční čističku získat do vlastnictví města. Ta dnes patří firmě ČOV Český Krumlov, která je od roku 2014 v insolvenci. Součástí koupě má být i obchvatný tunel do Větřní, který patří společnosti JIP-Papírny Větřní, jež je v insolvenci pátý rok.

Nabídky do otevřeného výběrového řízení na nového majitele čistírny je třeba podat do 22. června. Město už jako uchazeč o koupi složilo jistinu 100 tisíc korun, přesto mu stále chybí dostatek informací.

„Soud dosud nezveřejnil, co přesně je předmětem koupě. Zároveň jednáme s papírnami o odkupu štoly. Tvrdíme pořád dokola, že nemůžeme koupit čistírnu bez kanálu, že to jsou spojené nádoby,“ upřesnil Hermann.

Radní zvažují investici s právníky i s firmou Čevak, která pro Český Krumlov provozuje vodovody a kanalizace. I samotná vodárenská společnost může být ve hře o koupi čističky.

„Studujeme dodané podklady a na jejich základě žádné rozhodnutí nepadlo,“ sdělila mluvčí Čevaku Jitka Kramářová.

Přitom na verdikt, kdo se stane novým majitelem krumlovské čističky, netrpělivě čekají i ve Větřní.

„Když za vámi přijdou vlastníci s tím, že navýší cenu čištění vody více jak o 900 procent, je to něco neuvěřitelného. S námi ani nikdo oficiálně nejednal, že je čistička k prodeji. Takových informací už jsem za osm let, co sedím na radnici, slyšel hodně,“ řekl starosta Větřní Antonín Krák.

Stejně jako Krumlovští očekává, že čistírna i kanál budou mít jednoho vlastníka. „Vystupujeme společně s Českým Krumlovem, a když nás bude chtít nějaký nový majitel držet v kleštích, vybudujeme si vlastní stavbu. Už na ni máme projekt, peníze i místo,“ upřesnil Krák.

Cena za kubík vody je nyní ve Větřní 73 a v Českém Krumlově 75 korun. Ve srovnání s okresními jihočeskými městy zaplatí za vodné a stočné méně jen obyvatelé v Jindřichově Hradci, a to necelých 71,71 koruny. Naopak nejdražší vodu mají ve Strakonicích, kde vyjde kubík na 94,50, a v Táboře, kde lidé platí 92,71 koruny za kubík.