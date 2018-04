Utýral seniora, který mu pomohl po návratu z vězení, viní muže obžaloba

Třiašedesátiletý muž Krpálkovi po návratu z vězení v červenci loňského roku poskytl azyl ve svém chrudimském bytě s jednou místností. Majitel bytu spal na gauči, Krpálek s přítelkyní na lehátku. Když se trojice vydatně posilnila červeným vínem, což se stávalo i několikrát týdně, Krpálek podle obžaloby staršího muže napadal.

Po jednom takovém večeru bytného převezla záchranka do nemocnice. Četná zranění, které utrpěl, klade žalobkyně za vinu Krpálkovi.

„Opakovanými údery pěstí do obličeje a kopy do celého těla způsobil poškozenému ránu na čele o celkové délce 45 milimetrů s krvácením do prostoru pod tvrdou plenu mozkovou a mnohočetné zlomeniny obličejového skeletu – zlomeninu boční stěny pravé očnice, zlomeninu přední a boční stěny dutiny horní čelisti,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Muž zemřel po dvouměsíční hospitalizaci. „K jeho smrti došlo v důsledku závažného poúrazového stavu – kraniotraumatu. Smrt nastala v příčinné souvislosti s utrpěným zraněním,“ řekla Faltusová.

Krpálek obžalobu odmítl. „Necítím se zodpovědný za jeho smrt. Ano, napadal jsem ho. Osmkrát jsem ho udeřil, ale otevřenou dlaní, ne pěstí. A na zemi jsem do něj nekopal,“ hájil se.

Oba muži byli na alkoholu závislí, třiašedesátiletý muž měl navíc velké zdravotní problémy. Špatně chodil a nepravidelně užíval předepsané léky.

Napadal i mě, řekla Krpálkova družka

Krpálek soudu popisoval, že se o starého muže staral společně se svou přítelkyní, která ho do malého bytu z vězení přivedla.

Krpálkova družka však jeho výpověď zpochybnila. „Na domácnost jsem poškozenému přispívala já, Martin ne,“ uvedla. Dodala, že o celou domácnost se starala ona.

„Napadání jsem viděla. Oba byli opilí a šili do sebe. Martin ho vždy napadal, ale určitě mu neudělal taková zranění, aby zemřel,“ popsala.

Soudu řekla, že Krpálek ubližoval i jí . „Posledních čtrnáct dní nebyl den, kdy by mě nenapadl,“ řekla.

Obžaloba Krpálka viní z týrání osoby žijící ve společném obydlí a z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozí 8 až 16 let vězení.